Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıktı, hastanelik oldu
Çatıda bastığı eternit kırılınca 4 metreden aşağıya düştü
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan kişi, bastığı yerdeki eternitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metreden aşağıya düştü.
Edinilen bilgiye göre olay, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan Y.P. (65), bastığı yerdeki eternitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metrede aşağıya düştü. 112'nin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
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