Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıktı, hastanelik oldu - Son Dakika
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Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıktı, hastanelik oldu

17.10.2022 14:42

Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıktı, hastanelik oldu Çatıda bastığı eternit kırılınca 4 metreden aşağıya düştü Balıkesir'in Edremit ilçesinde tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan kişi, bastığı yerdeki eternitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metreden aşağıya düştü.

Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıktı, hastanelik oldu

Çatıda bastığı eternit kırılınca 4 metreden aşağıya düştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan kişi, bastığı yerdeki eternitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metreden aşağıya düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan Y.P. (65), bastığı yerdeki eternitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metrede aşağıya düştü. 112'nin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıktı, hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıktı, hastanelik oldu - Son Dakika
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