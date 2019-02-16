Son Dakika Haberleri: Tıkanan Izgaralarda Temizlik Sürüyor

Tıkanan Izgaralarda Temizlik Sürüyor

1 saat önce

HATSU, yağmur ızgaralarında oluşan tıkanıklıkları gidermek amacıyla bütün mahalle ve sokaklarda yapılan temizlik çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Tıkanan Izgaralarda Temizlik Sürüyor, System.String[]

Sahada görev yapan HATSU ekipleri tarafından bütün ilçelerde oluşan arızalara ve eksikliklere karşı önlemler alındığını vurgulayan Genel Müdürlük, özellikle yağmur yağışı sonrasında oluşan su birikintilerini ve tıkanmaları önlemek için yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Antakya ilçesinin tamamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İdare, Ekinci Mahallesi'nde bulunan yağmur ızgaralarının tamamen tıkandığını tespit ederek vidanjör aracı ile temizlendiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:25 Kaynak: Bültenler

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