Son Dakika Haberleri: TİKAnın Mersin "Gençlik Kampı"
Son Dakika Güncel TİKAnın Mersin 'Gençlik Kampı'

TİKAnın Mersin "Gençlik Kampı"

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mersin'de düzenlenen "Gençlik Kampı" devam ediyor.

TİKAnın Mersin

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mersin'de düzenlenen "Gençlik Kampı" devam ediyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Türkiye Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Afganistan Maarif Bakanlığı, iş birliğiyle düzenlenen Mersin kampına Afganistanlı lise öğrencileri katıldı.

Kampta öğrenciler, görevliler eşliğinde tiyatro, müzik ve el sanatları alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Öğrenciler daha sonra kentin turistik yerlerini gezme fırsatı yakaladı.

Kampın yarın sona ereceği bildirildi.

Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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