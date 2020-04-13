TikTok 1 Milyardan Fazla İndirilmeyi Geçti - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji TikTok 1 Milyardan Fazla İndirilmeyi Geçti - Son Dakika

TikTok 1 Milyardan Fazla İndirilmeyi Geçti

14 dakika önce

Sosyal medyaya ilginin ciddi oranda artamaya başlamasıyla, özellikle popüler sosyal medya uygulamalarının kullanıcı sayılarınca yoğun bir artış gözleniyor.

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Sosyal medyaya ilginin ciddi oranda artamaya başlamasıyla, özellikle popüler sosyal medya uygulamalarının kullanıcı sayılarınca yoğun bir artış gözleniyor. Yapılan bir araştırmaya göre TikTok uygulaması Android işletim sistemi üzerinde 1 milyardan fazla kez indirilmiş.


Google Play Store üzerinden 1 milyardan fazla kez indirilen TikTok, sahip olduğu indirme sayısı ile WhatsApp uygulamasından sonra, en çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada yer alıyor.


TikTok, En Büyük Rakibi Messenger Uygulamasını Geride Bıraktı


Kendi fenomenlerine sahip, kullanıcıların kısa videolar paylaşmasına olanak tanıyan sosyal medya platformu TikTok, indirilme sayısı ile en büyük rakibi Messenger uygulamasını da geçmiş oldu. App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen TikTok uygulaması, Corona virüsü salgını nedeniyle evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde, zaman geçirmek için en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından bir tanesi.


Paylaşılan videoların takipçi sayısına bakılmaksızın, büyük kitlelere ulaşmasını sağlayabilen TikTok uygulamasında, eğlenceli videolar izleyebileceğiniz gibi siz de video paylaşımında bulunabilirsiniz. Paylaşılan videolar arasında tek bir dokunuşla geçiş imkanı tanıyan TikTok uygulaması, hem Android hem de Apple işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kolaylıkla kullanılabiliyor.

Google Play Store, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:53 

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