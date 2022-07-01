TikTok açıkladı: Kullanıcılar kurallara ne kadar uyuyor?

Sosyal medya kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Neredeyse herkes, gününün büyük bir kısmını bağımlılık derecesinde Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlarda geçiriyor. Peki kullanıcılar, söz konusu platformlarda nasıl davranışlar sergiliyor?

Söz konusu sosyal medya platformlarından olan TikTok, bununla ilgili bilgi veren bir rapor yayınladı. İşte şirketin yayınladığı Topluluk Kuralları Uygulama Raporu ve şaşırtıcı ayrıntıları…

TikTok, her 100 videodan 1'ini platformdan kaldırıyor

TikTok, şeffaflık politikası gereği, her üç ayda bir Topluluk Kuralları Uygulama Raporu yayınlıyor. Burada; kaldırılan içeriklerin sayısı, kural ihlali yapan hesaplar ve platformun güvenliği için atılan adımlara dair çeşitli bilgiler yer alıyor. İlk olarak kaldırılan video sayısına baktığımızda, yüzde 1'e yakın olduğunu görüyoruz. Bu da aşağı-yukarı her 100 videodan 1'inin güvenlik politikalarını ihlal ettiği anlamına geliyor.

Bu sayı ilk bakışta oldukça az gelebilir. Ancak, TikTok'un şu anda sayısı milyarlar ifade edilen aktif kullanıcısı var ve bunların pek çoğu günlük olarak video yüklüyor. Yani platformun yüzde 1'i aslında her ay yüz binlerce video anlamına geliyor. Aşağıdaki görsel kaldırılan videoların toplam sayısını ortaya koyuyor.

Peki Türkiye bu durumun neresinde? TikTok'un yayınladığı raporda Türkiye'deki topluluk kurallarına uyma durumunu da gözler önüne seriyor. Buna göre, ülkemizde son çeyrekte 2 milyon 309 bin 415 video yayından kaldırıldı. Bunların büyük bir kısmı hiç izlenmeden kaldırılarak olası sorunların önüne geçildi.

Videoların kaldırılması tabii ki de TikTok'un aldığı tek önlem değil. Baktığımız zaman, TikTok'un son çeyrekte 45 milyona yakın kullanıcının hesabını kapattığını da görebiliriz. Bunların 20 milyon kadarı, 13 yaş altındaki kişilere ait hesaplar. Bildiğiniz üzere şirket, küçük yaştakilerin olumsuz etkilenebileceği nedeniyle uygulamaya erişmesini istemiyor.

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Kalan 25 milyon ise sahte ve videolarındaki kural ihlali nedeniyle kaldırılan hesaplardan oluşuyor. Her ne kadar TikTok pek çok kişi tarafından eleştirilse de Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'ndan da anlaşılacağı üzere sorunları çözmek için elinden geleni yapıyor.

Topluluk Kuralları Uygulama Raporunu okumak için Şeffaflık Merkezini ziyaret edebilirsiniz.