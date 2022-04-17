Tiktok akımı için mesire alanını yaktılar - Son Dakika

- Tiktok akımı için mesire alanını yaktılar

Şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı

ERZURUM - Erzurum'da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yaşları 15-18 arasında değişen şahısların tiktok akımı için yangını çıkardığı belirtilirken, olayla ilgili şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesinde bulunan Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi. Çok sayıda genç, tiktok akımı yapmak için mesire alanına geldi. Akım çekerken iddiaya göre mesire alanını ateşe veren gençler video çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Yangın yerine gelen ekipler çalışmalar sonucu yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı.