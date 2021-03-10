TikTok Benzeri, Instagram Reels Facebook'a Geliyor - Son Dakika

TikTok Benzeri, Instagram Reels Facebook'a Geliyor

10.03.2021 12:17
TikTok Benzeri, Instagram Reels Facebook'a Geliyor, System.String[]

Kısa video uygulaması TikTok'a yeni bir rakip geliyor. Facebook şirketi, Instagram Reels adını verdiği ve 15 saniyelik kısa video uygulamasını Hindistan'da kullanıma sundu. Şirket aynı uygulamayı Facebook içerisinde de kullanacağı bildirildi.

Sosyal medya alanında Dünya devi olan Facebook şirketi, Instagram ve WhastApp gibi platformların sahibi olarak, bu alanda kendini ispatladığını gösteriyor. Facebook daha öncesinde, TikTok gibi ses ve efekt kullanarak 15 saniyelik kısa video yayınlayacağınız bir platformu geliştirdiğini açıklamıştı.

Şirketin, yakın zaman önce piyasaya sürdüğü bu uygulamanın adı Instagram Reels olduğu bildirilmişti. Şirket bu platform sayesinde en büyük rakibi TikTok'un önüne çıkmayı ve kişileri bu platforma yönlendirmeyi düşünüyor.

TikTok Benzeri, Instagram Reels Facebook'a Geliyor

Şirket bu konuda kararlı ve TikTok uygulamasını yerinden etmek için elinde birçok avantaj duruyor. Instagram'ın en büyük avantajı ise, TikTok gibi Çinli uygulamaların yasaklandığı ülkelerde üst sıralarda yer alma ihtimalidir. Çin ile yaşadığı sınır sorunları nedeniyle ülkesinde birçok Çin yapımı uygulamayı yasaklayan Hindistan, Instagram Reels'in en büyük pazarı olacak.

Facebook'a göre, Hindistan'daki bazı Instagram Reels yaratıcıları, kısa video kliplerini Facebook'ta paylaşma fırsatına sahip olacak. Facebook, bazı kullanıcıların Reels videolarını ana uygulama bilgi akışında tanıtacaktır. Şirket, bu kısa video ürününe "Facebook Reels" adını verecek.

Geçen yılın Ağustos ayında Facebook, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Birleşik Krallık dahil 50'den fazla ülke ve bölgede kısa video işlevi olan Instagram Reel'i başlattı. Bu alanda en büyük rakibi TikTok olduğunu herkes biliyor. Reel, TikTok gibi, kullanıcıların müzik veya sese dayalı 15 saniyelik videolar oluşturmasına olanak tanır ve artırılmış gerçeklik (AR) özel efektler ekler.

Facebook şirketinin yeni oluşturduğu kısa video uygulaması, TikTok ve SnapChat gibi küçük rakiplerin fikirlerinden yola çıkarak oluşturduğu platformlardır.

Şirket, bu yeni hizmetleri tanıtmak için sosyal ağının kapsamını kullanmaya çalışıyor. Ayrıca Facebook, Instagram'daki diğer ürünleri de entegre ediyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve diğer düzenleyici kurumlar, Facebook'un Instagram ve WhatsApp'ı satın almasını iptal etmek için antitröst davaları başlattı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, TikTok'un ortaya koyduğu mücadeleye de büyük önem veriyor. Ekim 2019'da çalışanlarla yaptığı soru cevap oturumunda TikTok'un gerçekten dünya çapında başarıya ulaşan ilk İnternet ürünü olduğunu söyledi.

TikTok Benzeri, Instagram Reels Facebook'a Geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Instagram, Facebook, India, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji TikTok Benzeri, Instagram Reels Facebook'a Geliyor - Son Dakika


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