TikTok çalışanları yüksek iş baskısından şikayetçi! - Son Dakika
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TikTok çalışanları yüksek iş baskısından şikayetçi!

24.05.2022 20:36
TikTok çalışanları yüksek iş baskısından şikayetçi!

Popüler sosyal medya platformu TikTok, çalışanlarının iddiasıyla tekrar gündemde. Çalışanlar, yüksek iş baskısından şikayet ediyor.

Sosyal medya platformu TikTok, dünyanın dört bir yanından kullanıcıya sahip. Özellikle boş zamanlarda eğlenmek için kullanan kullanıcıların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bunlara rağmen şirket çalışanları, çok stresli olduklarını ve çoğu zaman uykusuzluk sorunu çektiğini söylüyor. İşte detaylar!

TikTok, yorulmadan çalışmayı ve katı gizliliği vurguluyor

Görünüşte sonsuz eğlencelere sahip olan TikTok, internetteki en mutlu yer olarak görünüyor. Ancak platformun ABD'deki çalışanları, iç yönetim tarzının oldukça katı olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaların çoğu, şirketin kıdemli çalışanlarından geliyor. Çalışanlar şirketin, teknoloji dünyasında nadir görülen 'yorulmadan çalışmayı ve katı gizliliği' vurguladığını söylüyor.

TikTok çalışanları yüksek iş baskısından şikayetçi!

Şirket, yüksek oranda büyümeyi sürdürüyor. Bu da şirketin ABD'deki ofislerinde daha hızlı bir çalışma temposuna neden oluyor. Analitik firması Sensor Tower'a göre, altı yıl önce kurulan TikTok, 2022'nin ilk çeyreğinde uygulama indirme rekoru kırdı.

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Bu yüksek tempolu çalışma sonucunda ise bazı çalışanlar, hafta sonu fazla mesai yapmanın ve farklı zaman dilimlerinde çalışmanın uykusuzluğa neden olduğundan şikayet etti. Birkaç eski ABD'li TikTok çalışanı, haftada ortalama 85 saat çalıştıklarını iddia etti. Ek olarak da ellerindeki işi yapmak için daha fazla zaman harcadıklarını belirtti.

Tüm bu söylentilerin arasında çalışanların, kilo dalgalanması, yüksek stres ve düşük ruh hali gibi olumsuz sorunlarla da karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Bu durumda da çoğu kişi tıbbi olarak yardım almak zorunda kaldı. TikTok gibi hızla büyüyen teknoloji şirketinde uzun saatler çalışmak yeni bir şey değil. Ancak diğer ABD teknoloji şirketlerinde birkaç kişi, TikTok'un ABD çalışanlarının daha stresli olduğunu söyledi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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