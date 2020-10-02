Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı - Son Dakika
BBC

Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı

Çin'de canlı yayın sırasında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan TikTok fenomeni bir kadın yaşamını yitirdi.

Çin medyasına göre Çengdu kentindeki olay 14 Eylül'de meydana geldi. TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüz binlerce takipçisi bulunan ve köy hayatı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenilen Lamu adlı kadın canlı yayına hazırlanırken ekranı aniden karardı. Bir süre önce boşandığı kocasının, bir satırla kapıyı kırarak elinde benzin bidonuyla içeri girdiği ve Lamu'yu ateşe verdiği belirtildi.

16 GÜN KOMADA KALDI

Jinçuan polis yetkilileri, vücudunun yüzde 90'ı yanan Lamu'nun yerel bir hastaneye kaldırıldığını ve buradan da Siçuan'da bir hastaneye nakledilğini bildirdi. 16 gün komada kalan iki çocuk annesi kadının kurtarılamadığı ve 30 Eylül'de öldüğü açıklandı.

YENİDEN EVLENMELERİ İÇİN TEHDİT EDİYORDU

Devlet denetimideki Beijing Youth Daily sitesinin haberine göre soyadının Tang olduğu belirtilen kocası evlilikleri sırasında Lamu'ya şiddet uyguluyordu. Lamu'nun Luo adlı eniştesi, "Karım Tang'ın onu sürekli dövdüğünü söylüyordu" dedi. İki çocukları olan Lamu ve Tang, Mayıs'ta boşandı. Mahkeme çocuklardan birinin velayetini anneye, diğerinin velayetini de babaya verdi. Ancak habere göre Tang, daha sonra kendisiyle yeniden evlenmezse çocuklardan birini öldüreceği tehdidinde bulundu.

İKİNCİ KEZ BOŞANDILAR

Lamu, Tang'la evlenmeyi kabul etti ancak bir süre sonra evden kaçtı. Tang'ın, Lamu'nun yerini söylemeyen kız kardeşini de dövdüğü ileri sürüldü. Aile üyeleri, durumu polise bildirmelerine rağmen hiçbir şey yapılmadığını söylüyor. Daha sonra Lamu'yla Tang'ın yeniden boşandığı ve bu kez iki çocuğun velayetinin de anneye geçtiği belirtildi. Polis, Tang'ın 14 Eylül'de kasten insan öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

HALK İSYAN ETTİ

Olay ülkede büyük infiale neden oldu. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo sitesinde 70 milyon kişi Lamu'nun ölüm haberiyle ilgili paylaşımda bulundu. Yorumlarda, şiddet mağduru kadınların adli sistemde yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi ve polis suçlandı.

Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Benzin, Eylül, Kadın, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:47

Son Dakika Dünya Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR (3)

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:22
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi         
17:14
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei