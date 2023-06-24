Tiktok Dolandırıcılığı Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tiktok Dolandırıcılığı Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Tiktok Dolandırıcılığı Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

24.06.2023 12:46

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Tiktok platformunda 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 163 kişi gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 67 şüpheliden 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tiktok'ta yüksek takipçi sayısına sahip kullanıcılar da bulunuyor.

p>TİKTOK isimli sosyal medya platformunda 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 163 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 67 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 33 şüpheli tutuklama talebiyle, 34 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 10 şüphelinin tutuklanmasına, 57 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler arasında Tiktok platformunda 450 bin takipçi sayısına sahip Ahmet İsmet Baştürk, 350 bin takipçi sayısına sahip Abdulsamet Kaya, yaklaşık 200 bin takipçi sayısına sahip Kenan Kerim Kekeç ve 35 bin takipçisi olan Recep Toprak bulunuyor. Diğer tutuklanan şüpheliler ise Emre Önelge, Alihan Caynak, Mehmet Türksezer, Abdulsamet Toprak, Mustafa Eyüpoğlu ve Mustafa Daşdemir.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tiktok Dolandırıcılığı Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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