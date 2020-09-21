TikTok düğümü çözüldü: Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde TikTok Global kuruluyor - Son Dakika
BBC

TikTok düğümü çözüldü: Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde TikTok Global kuruluyor

ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı.

TikTok düğümü çözüldü: Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde TikTok Global kuruluyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu üç şirketin yaptığı anlaşmaya prensipte onay vermesinin ardından sosyal medya platformu TikTok'un geleceğine dair belirsizlik sona erdi.

ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı.

Buna göre ABD'li şirketler Oracle ve Walmart, ByteDance'ın yüzde 20 hissesini satın alacak, böylece TikTok'un Amerikan operasyonunu yürütecek.

Üç şirketin işbirliği kapsamında genel merkezi ABD'de bulunacak TikTok Global kurulacak.

ByteDance tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde kurulacak TikTok Global adındaki şirketin halka arza gideceği, böylece şirketin kurumsal bir yönetim yapısına kavuşması ve şeffaflığının amaçlandığı belirtildi.

Şirketin halka arza gitmeden bir kısım hissesinin önceden satılacağı belirtilirken böylece ByteDance'in TikTok Global'de yüzde 80 hissesinin kalacağı aktarıldı.

TikTok Global'in yönetim kurulu üyeleri arasında ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, Walmart'ın CEO'su Doug McMillon ve ByteDance'in diğer direktörlerinin de yer alacağı ifade edildi.

Şimdiki planda TikTok'un herhangi bir algoritma ya da teknoloji transferi yapmasının düşünülmediği, Oracle'ın sadece platformun ABD'deki kaynak kodlarına güvenlik erişiminin olacağı aktarıldı.

60 milyar dolar değerleme bekleniyor

Dana önce basında çıkan haberlerde de Oracle ve Walmart'ın şirketin yüzde 20 hissesine sahip olacağı belirtilmişti.

Hisse dağılımında Oracle'ın yüzde 12,5; Walmart'ın yüzde 7,5 hisseye sahip olacağı aktarılmıştı.

Oracle'ın TikTok Global'e bulut teknolojisi uzmanlığını, dünyanın en büyük perakende şirketlerinden olan Walmart'ın da perakende ve e-ticaret tecrübesini getirmesi bekleniyor.

Oracle ve Walmart tarafından hafta sonu yapılan açıklamada bir yıl içinde ABD'de halka arz edilmesi beklenen TikTok Global'in ABD Hazine'sine 5 milyar dolar vergi ödeyeceği aktarıldı.

ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok'un ülkede 25 bin kişiye daha istihdam yaratması bekleniyor.

Anlaşmanın Çin hükümeti tarafından da onaylanması gerek.

Diğer yandan basında çıkan haberlere göre ByteDance, TikTok'un değerlemesinin 60 milyar doları bulmasını bekliyor.

Yasak kararı ertelendi

Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada temelde bu anlaşmaya onay verdiğini söyledi.

Böylece Hazine Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin TikTok ile çalışmasını yasaklamayı öngören kararını 20 Eylül'den 27 Eylül'e erteledi.

Trump, daha önceki açıklamalarında TikTok'un tamamen bir Amerikan şirketi tarafından alınması gerektiğini söylüyordu.

ABD'li lider, TikTok'un ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verme amacıyla kullanıldığına yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğunu belirtmişti.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulaştırma Güvenliği Dairesi çalışanları ile silahlı kuvvetler personelinin TikTok'u kullanmaları yasak.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Oracle, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 06:22

Son Dakika Teknoloji TikTok düğümü çözüldü: Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde TikTok Global kuruluyor - Son Dakika

BBC
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