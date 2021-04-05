TikTok, Extreme E ile güçlerini birleştirerek iklim değişikliğine dikkat çekiyor - Son Dakika

TikTok, Extreme E ile güçlerini birleştirerek iklim değişikliğine dikkat çekiyor

05.04.2021 14:18
TikTok, Extreme E ile güçlerini birleştirerek iklim değişikliğine dikkat çekiyor, System.String[]

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, özel elektrikli SUV'larla dünyanın en uzak ve zorlu alanlarında yarışlar gerçekleştiren arazi yarış serisi Extreme E ile bir araya geldi.

3 Nisan'dan itibaren başlayacak yarış serisinde, dünyanın dört bir yanından spor tutkunları TikTok üzerinden bu aksiyona ve heyecana canlı yayınlarla ortak olacak.

TikTok, Extreme E'yle başlattığı arazi yarışlarıyla iklim değişikliğinin etkisine ışık tutmasının yanı sıra cinsiyet eşitliğine de dikkat çekiyor. Motor sporlarında dünyada bir ilk olarak takımlar kadın ve erkek sürücülerden oluşurken, yarışmacılara eşit şartlarda yarışma imkanı sağlanacak.

Extreme E; bu iş birliğinin bir parçası olarak yarış alanlarında kamera arkasını gösteren video içerikleri oluşturacak, yarışlardan önemli anları sergileyecek, iklim değişikliği ve diğer girişimler hakkında farkındalık yaratmak için özel canlı yayın içerikleri oluşturacak. TikTok ve Extreme E bu içeriklerle spor tutkunları için yarış deneyimi platformda her anıyla yaşatacak.

Kullanıcılar içeriklere Extreme E'nin resmi TikTok hesabı olan @extremeelive ve TikTok'ta Keşfet sayfasındaki özel banner'lardan erişebilir. 3 Nisan'da Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde başlayacak sezon, 12 Aralık'ta Senegal, Grönland ve Brezilya'dan geçerek Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinde sona erecek.

"Extreme E ile motor sporlarında iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyoruz"

TikTok Video ve Kreatif Müdürü Rami Zeidan : "TikTok, topluluğumuzun kendini yaratıcı yollarla ifade edeceği, eğlenceli, eğitici içerikleri keşfedeceği ve oluşturabileceği bir platform. Extreme E gibi bir organizasyonla ortaklık kurarak, motor sporlarında iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi önemli konuları ele alırken, topluluğumuza eğlenmeleri için daha çok seçenek sunuyoruz. İlk arazi yarışı serisi Extreme E'ye ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyor ve topluluğumuzun yarış platformuyla nasıl etkileşim kurduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz. " dedi

Toplamda dokuz takım yarışacağı etkinlikte ilk dört takım Yarı Final 1'e yükselirken diğer beş takım Yarı Final 2 - Çılgın Yarış etkinliğine katılacak. Yarı Final 1'de liderlik tablosunda zirveye çıkan 3 üç takım veÇılgın Yarış'ta birinci ve ikinci olan takımlar Final One'ayükselecek iki günlük yarışta en hızlı olan takım X Prix galibi olacak.

Bu heyecana ortak olmayan isteyenler yarış takviminden takip edebilir.

• 3 - 4 Nisan 2021: Desert X Prix: El-Ula, Suudi Arabistan

• 29-30 Mayıs 2021: Ocean X Prix: Lac Rose, Senegal

• 28-29 Ağustos 2021: Arctic X Prix: Kangerlussuaq, Grönland

• 23-24 Ekim: Amazon X Prix: Para, Brezilya

• 11-12 Aralık 2021: Glacier X Prix: Tierra del Fuego, Arjantin

TikTok, Extreme E ile güçlerini birleştirerek iklim değişikliğine dikkat çekiyor

Tiktok, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TikTok, Extreme E ile güçlerini birleştirerek iklim değişikliğine dikkat çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı         
15:39
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor         
14:34
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti         
13:56
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 16:09:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TikTok, Extreme E ile güçlerini birleştirerek iklim değişikliğine dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei