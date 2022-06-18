TikTok, Facebook'u yerden yere vurdu: Taklitle ilgilenmiyoruz - Son Dakika
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TikTok, Facebook'u yerden yere vurdu: Taklitle ilgilenmiyoruz

18.06.2022 11:42
TikTok, Facebook'u yerden yere vurdu: Taklitle ilgilenmiyoruz

TikTok ve Facebook arasındaki sular durulmuyor. TikTok yöneticisi, Facebook'un kopyalama çabalarının farkında olduklarını söyledi.

TikTok ve Meta arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor. Bir süre önce Facebook'u "TikTok'tan ilham alacak" şekilde yeniden tasarlayacağını söyleyen Meta'ya cevap gecikmedi. Çinli video platformundan gelen açıklamaya göre TikTok bir eğlence platformuyken, Meta ise para kazanmayı amaçlayan sosyal ağ şirketi.

TikTok ve Facebook arasında 'kopyalama' krizi yaşanıyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, son zamanlarda TikTok'un özelliklerini kopyalamanın da ötesine geçti. Geçtiğimiz gün gelen açıklamada Instagram ve Facebook'un, TikTok'a daha çok benzemesi için yeniden düzenleneceği ifade edildi.

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TikTok ise Meta'nın tüm bu girişimlerinin farkında olduğunu belirtti. CNBC ile konuşan bir TikTok yöneticisi Blake Chandlee, Facebook'un "kendi iş modellerini kopyalamasının" ne kadar başarılı olduklarını kanıtladığını söyledi.

TikTok, Facebook'u yerden yere vurdu: Taklitle ilgilenmiyoruz

Firmanın üst düzey yetkilisi verdiği röportajda, TikTok'un bir sosyal ağ olmadığına dikkat çekti. Kısa vide platformunun yalnızca eğlence amacıyla geliştirildiğini dile getirdi. Bu nedenle Facebook'un, istese bile TikTok'u kopyalayamacağını söyledi.

2020 yılında Instagram'a Reels isimli bir özellik getiren ve TikTok'tan büyük bir pay almayı amaçlayan Meta, sosyal medya dünyasındaki değişimlere ayak uydurduklarını söyledi. Ancak Chandlee, TikTok ve Facebook'un benzersiz iki platform olduğuna inanıyor. TikTok yöneticisine göre, bu iki uygulama arasında karşılaştırma yapılamayacak kadar farklılık var.

Facebook sosyal bir platformdur. Tüm algoritmalarını sosyal grafiğe göre oluşturdular. Bu onların temel yetkinliğidir. Bizimki öyle değil. Biz bir eğlence platformuyuz. Bu büyük ve önemli bir fark.

TikTok, Facebook'u yerden yere vurdu: Taklitle ilgilenmiyoruz

Meta'nın son zamanlarda büyük kayıplar yaşadığını unutmamak lazım. Hisse fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 52 düştü ve düşük performans göstermeye devam ediyor. Ayrıca şirketin, gelirlerinde nasıl daha fazla düşüş olacağı tahminlerini de biliyoruz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel TikTok, Facebook'u yerden yere vurdu: Taklitle ilgilenmiyoruz - Son Dakika

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