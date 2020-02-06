TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika Magazin

TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

18 dakika önce

Antalya'da V.E. ve oğlu K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Ares Özdemir kullanıcı adıyla tanınan Şehmuz Özdemir (18), yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]

Polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyleyen V.E. ile oğlu tutuklandı.

Olay, önceki gün gece Kepez ilçesinde varyantında meydana geldi.

Tedaviye alındı

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlar yaralı bir kişi olduğu ihbarında bulundu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Taciz iddiası!

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, yaralının, sosyal medyada 'Ares Özdemir' adıyla videolar çeken Şehmuz Özdemir olduğunu belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şehmuz Özdemir'i darbettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E'yi gözaltına aldı. V.E. polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyledi.

Baba ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şehmuz Özdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kepez, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:41 
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