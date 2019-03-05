Tiktok Fenomeni Oldum - Elalem Ne Der?

Yapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor.

Yapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor. Evet. "Elalem ne der?" Her hafta birbirinden farklı konuları ele alacak bizim tipler. En sevdiğiniz tipi aşağı yazmayı unutmayın.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı

Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim

Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı