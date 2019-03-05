Son Dakika Haberleri: Tiktok Fenomeni Oldum - Elalem Ne Der?

Tiktok Fenomeni Oldum - Elalem Ne Der?

1 saat önce

Yapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor.

Yapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor. Evet. "Elalem ne der?" Her hafta birbirinden farklı konuları ele alacak bizim tipler. En sevdiğiniz tipi aşağı yazmayı unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:21 Kaynak: Youtube

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