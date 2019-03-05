Tiktok Fenomeni Oldum - Elalem Ne Der?
1 saat önce
Yapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor.
Yapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor. Evet. "Elalem ne der?" Her hafta birbirinden farklı konuları ele alacak bizim tipler. En sevdiğiniz tipi aşağı yazmayı unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:21 Kaynak: Youtube
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