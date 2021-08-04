Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında 'Taciz' kavgası! Ekipler kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı - Son Dakika

Arnavutköy Şehir Parkında yaşanan olayda iddiaya göre, parkta bir araya gelerek video çekmeye çalışan Tiktok fenomenleri, parkta bulunan bir kişinin tacizine maruz kaldı. Sözlü olarak başlayan tartışmada fenomenler ve şahıs birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

EKİPLER KAVGAYI AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir süre sonra kavgayı sonlandıran polis, Fenomenleri ve şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Tarafların emniyetteki işlemleri sürerken, yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KOCAMAN TAŞLA BİZE SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Tacize uğradığını iddia eden TikTok fenomeni Fatma Kılıç, "Biz şehir parkında video çekmek için oraya gitmiştik. Arabayı park ettik, bir tane şahıs ormandan biz doğru ilerledi. Taciz etti. Ben de terbiyesizlik yapma biraz ilerde dur dedim. O da, 'Benim kafam güzel falan' dedi. Biz karşıya geçtik, daha sonra arkamızdan geldi. Bizde korktuk, arkadaşımı falan aradım. Bu sefer çocuklar telefonu açınca karşılaştılar. Biraz orada kavga ettiler. Ben sonra 155'i aradım. Biz polislere anlatırken, eline aldığı kocaman bir taşla bize saldırmaya başladı" diye konuştu.