Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler - Son Dakika

Bu halini unutun! Kilo veren Kim Jong-Un bambaşka biri oldu

Kayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu

Dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı.

"SEN BİZİ TANIMIYOR MUSUN?"

Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan o sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.