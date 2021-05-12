TikTok hayatımı değiştirdi - Son Dakika

TikTok hayatımı değiştirdi

12.05.2021 16:41
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Alexone Özel'in başarılar hayatı, Tatvan'da başladı.

Alexone Özel'in başarılar hayatı, Tatvan'da başladı. 6 yıl İngiltere'de yaşayan ve Londra'nın dünyaca ünlü film okulu London Film School'da Yönetmenlik eğitimi alan 39 yaşındaki Özel, Türkiye'ye döndüğünde Kuşadası'na yerleşti ve profesyonel kariyerine DJ-prodüktör olarak start verdi. Ardından eğitimini aldığı işi yapma kararı alarak klip yönetmenliğine başlayan Özel'in yolu, yıldızlarla kesişti.

60 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

2021'in ocak ayında TikTok mecrasına giriş yapan Alexone Özel, kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Özel'in TikTok için ürettiği içerikler dikkat çekti. İçerikleri 60 milyon kişi tarafından çeşitli sosyal platformlarda kullanılan Alexone Özel, TikTok'ta canlı talk show'lar da yapmaya başladı. Her şovu 400 bin izleyiciye ulaşan Özel, TikTok'un en iyi içerik üreticileri listesinde ilk 10'a yerleşti.

TikTok hayatımı değiştirdi
TikTok hayatımı değiştirdi

Kuşadası, England, Londra, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin TikTok hayatımı değiştirdi - Son Dakika Magazin


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