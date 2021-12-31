TikTok hepsini ezdi geçti! 2021'de en çok indirilen uygulama! 2. sırada ne var? - Son Dakika

Apptopia'nın listesine göre bu yıl 656 milyon kez indirilen TikTok zirvede.

INSTAGRAM 2. SIRADA

Tiktok'u 545 milyon kez indirilen Instagram izliyor.

Facebook 416 milyon indirilme ile üçüncü sırada bulunurken, WhatsApp 395 milyon indirilme ile dördüncü, Telegram ise 329 milyon indirilme ile beşinci sırada bulunuyor.

Listenin devamında ise Snapchat (327 milyon), Zoom (300 milyon), Messenger (268 milyon), TikTok'un sahibi olan ByteDance'nin video düzenleme uygulaması CapCut (255 milyon) ve Spotify (203 milyon) bulunuyor.

ABD'DE DE LİSTE DEĞİŞMEDİ

TikTok, 94 milyon indirilme ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ABD'de en çok indirilen uygulama olurken, liste şu şekilde devam ediyor: Snapchat (56 milyon), Cash App (56 milyon), Zoom (52 milyon), Messenger (51 milyon), Facebook (47,3 milyon), WhatsApp (47,2 milyon), YouTube (47 milyon) ve HBO Max (45 milyon).