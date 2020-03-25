TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Magazin TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı - Son Dakika Magazin

TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı

12 dakika önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evden çıkmayan Aleyna Tilki, TikTok uygulamasına sardı. Tilki, uygulama için Macerana şarkısında kalça dansı yaptı. Tilki'nin videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla kendini evinde karantinaya alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, boş vakitlerinde sosyal medya uygulamalarında geçirmeye başladı. Video uygulaması TikTok için bir klip çeken Aleyna, dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

KALÇA DANSI YAPTI

Son çıkardığı Yalan klibi ile dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, evde olduğu zamanları değerlendirmek için dans videosu çekti. Yakınlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Aleyna, Macerana şarkısında dans etti. Yaptığı her paylaşımı ve hareketi gündem olan Aleyna dans videosundaki kalça hareketleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının Instagram'dan "Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli" yazarak paylaştığı klibi kısa bir süre içerisinde on binlerce kişi tarafından izlendi. Öte yandan Aleyna'nın uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

"DÜNYA BİZE CAZE VERİYOR"

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs hakkında paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini... Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!" demişti.

TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:25 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Sebepleri virüsten daha tehlikeli
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta         
19:06
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi         
17:00
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:45
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır         
16:43
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı         
16:30
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı         
16:16
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 10:38:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]