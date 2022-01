TikTok heyeti TBMM'de sunum yaptı - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapan sosyal medya platformu TikTok Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, "Çocukların verileri ile ilgili olarak bir dizi uyum çalışması gerçekleştirdik. Platformumuzu yalnızca 13 yaş ve üzeri kişilerin kullanmasına izin veriyoruz. 13 yaşından küçük kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilen hesapların silinmesi ve askıya alınması için de çeşitli mekanizmaları geliştirdik" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyonda TikTok'un Ortadoğu, Afrika, Pakistan ve Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan, TikTok Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Naz Değirmenci dinlendi. Tukan, TikTok'un politikalarına uymayan içeriklere karşı sert tutum takındıklarını belirterek, "Güvenlik merkezimiz aynı zamanda Türkçe dilinde de mevcut. Düzenli aralıklarla şeffaflık raporu yayımlıyoruz. TikTok, Türkiye'deki kullanıcılarımızla alakalı onların iyiliği ve refahının sağlanması konusunda ortaya bir taahhüt koymuştur. Bu kapsamda da 2022 yılında bu çalışmalarımızı sürdürerek geliştirme yönünde taahhüdümüzü tekrar ifade etmek isteriz" dedi.

'ŞİDDET VE NEFRET İÇERİKLERİNE İZİN VERİLMİYOR'Tukan, çocukların istismar edildiği, kötüye kullanıldığı, zarar gördüğü bütün içeriklerin kaldırıldığını söyleyerek, "Topluluk kurallarımızı oluştururken mümkün mertebe bütüncül bir yaklaşım benimsemeye özen gösterdik. İçinde bulunduğumuz, işlerlik gösterdiğimiz ülkenin yerel ve oraya özgü kurallarına, geleneklerine, kültürel ve sosyal normlarına saygı göstererek, şiddeti teşvik eden ya da şiddet içeren her türlü içeriğe karşıyız. Aynı zamanda nefret söylemi ve nefret içeren davranışlara ve içeriklere de izin verilmiyor. İnsanların davranışlarını etkileyen yasa dışı faaliyetler, insanların istismar edilmesi gibi her türlü girişime de asla izin verilmiyor. Şok eden, şiddet içeren, insanların acı çektiğini gösteren her türlü içerik ve intihara teşvik eden, intiharı gösteren, intiharı emsal teşvik eden her türlü içeriğe de izin verilmiyor. Bunları normalleştiren hiçbir içeriği barındırmıyoruz platformumuzda. Çocukların istismar edildiği, kötüye kullanıldığı, zarar gördüğü bütün içerikleri kaldırıyoruz" diye konuştu.'13 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN HESAPLARI SİLİNİYOR'

Gelen ise, verilerin gizliliği ve korunmasının kendileri için önemli bir konu olduğunu belirterek, "2016 yılında yasalaşan 6698 sayısı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) uyum kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Örneğin, TikTok'un gizlilik politikasını KVKK kapsamında yeniden güncelledik. Türkiye'de veri işleme faaliyetlerine ilişkin kişisel veri saklama ve imha politikası ile kişisel veri envanterimizi yine ilgili kanun gereğinde güncelledik. Çocukların verileri ile ilgili olarak bir dizi uyum çalışması gerçekleştirdik. Platformumuzu yalnızca 13 yaş ve üzeri kişilerin kullanmasına izin veriyoruz. Yaş kapısı dediğimiz mekanizmayı hayata geçirdik. 13 yaşından küçük kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilen hesapların silinmesi ve askıya alınması için de çeşitli mekanizmaları geliştirdik." ifadesini kullandı.