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TikTok heyeti TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı - Son Dakika

TikTok heyeti TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı

20.01.2022 14:07

TikTok heyeti TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı TikTok heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı.

TikTok heyeti TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı

ANKARA - TikTok heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı. Heyet tarafından Türkiye'de 2021 yılında mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan TikTok içeriği sayısı 250 olurken, topluluk ilkeleri ihlali gereği aksiyon alınan hesap sayısı 11 olarak açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok heyetini kabul etti. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında gerçekleşen toplantıda TikTok Heyeti sunum yaptı. TikTok heyeti; TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Bölgelerinden Sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan, TikTok Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Naz Değirmenci'den oluştu. TikTok for good uygulamasından bahsederek sunumuna başlayan TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Bölgelerinden Sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan, "Bizim rolümüz sadece üreticiliği teşvik etmek değil, aynı zamanda insanların eskiden olmadığı kadar iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Bir yandan da toplumların platform içerisindeki çeşitli topluluklara destek vermelerini de sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Tukan ayrıca, veri güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu, bulundukları her ülkenin bu konudaki yasal mevzuatlarına uydukları gibi Türkiye'de de uyum gösterdiklerini söyledi. Tukan, "Türk hükümetinin, Türk halkının güvenliğini sağlamak adına çevrimiçi ortamda sağladığı çalışma en önemli olgulardan biri. Biz de bu güvenlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Topluluk kurallarına uymayanlara karşı sert bir tutum sergiliyoruz"

TikTok'un kendi içerisinde topluluk kuralları olduğuna dikkat çeken Tukan, kullanıcıların bu kurallara uymak zorunda olduğunu, uymamaları durumda sert tutumlar sergilendiğini vurgulayarak, "TikTok kullanan herkes kurallara uymak zorundadır ve bu kurallar evrenseldir. Buna uymayanlara karşı sert bir tutum sergiliyoruz. Her türlü önlemi almak konusunda da çekinmeyiz ve imtina etmeyiz. Sunulan içeriğin politikalarımız ile uyumlu olunması konusunda büyük bir çaba sarf ediyoruz. TikTok topluluğumuza çeşitli araçlar ve geniş bir yardımcı malzeme ağı sunmaktadır. Bir güvenlik merkezimiz var ve burada Türkçe dili de mevcut. Yeni yollara doğru çeşitli yatırımlar yapmaya da devam ediyoruz. Bir yandan da her kullanıcımızın TikTok'u açtığında bize olan güvenini sürdürme çabamız da devam ediyor. Düzenli aralıklar ile yayınladığımız şeffaflık raporları var ve bu çerçevede kuralları ihlal eden içeriklerin hacmi ve özellikleri konusunda bilgiler paylaşılıyor ve çeşitli içeriklerin kaldırılması, kolluk kuvvetleri ile paylaşılması gibi olgular da burada paylaşılıyor" diye konuştu.

"Topluluk kurallarının ihlal edilmesi, hesabın ve gönderinin silinmesine yol açar"

TikTok adına sunum gerçekleştiren Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, her ay 1 milyardan fazla insanın TikTok'u ziyaret ettiğini söyledi. Topluluk kurallarının ihlal edilmesinin, hesabın ve gönderinin silinmesine yol açtığına dikkat çeken Gelen, İhlal edilmesi halinde direkt yaptırım uygulanan olgular konusunda, "Şiddet içerikli aşırılık, nefret içerikli davranış, yasadışı faaliyet ve regüle ürünler, şiddet içeren görüntüler, intihar, kendine zarar verme ve tehlikeli eylemleri normalleştiren hiçbir içerik platformda barındırılmıyor. Taciz ve zorbalık, yetişkin çıplaklık ve cinsel aktivite, çocuk güvenliği, bütünlük ve özgürlük, platformun bütünlük ve özgünlüğünü tehdit eden her türlü paylaşıma karşıyız ve yer almalarına izin vermiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon konusunun Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini kaydeden Tukan, TikTok'un bir eğlence, etkileşime geçme ve kendini ifade etme platformu olduğunu belirterek, "Kullanıcılarımızı yanıltacak her türlü içeriği engelliyoruz. TikTok uzmanlar ile birlikte çalışır. Yanlış ve yanıltıcı bir bilginin uygulamada yer almasını önlemek için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Örneğin, Covid-19 ile ilgili yanıltıcı bilgileri kesinlikle yayınlamıyoruz" dedi.

Türkiye'de 2021 yılında mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan TikTok içeriği sayısı: 250

TikTok Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen yaptığı sunumda ayrıca, Ocak 2021- Haziran 2021 tarih aralığında Türkiye içerik kaldırma verileri hakkında da bilgiler verdi. O verilere ise şu şekilde sıralandı:

"Toplam alınan içerik talebi: 270

Topluluk ilkeleri ihlali gereği aksiyon alınan içerik: 16

Mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan içerik: 250

Aksiyon alınmayan içerik: 4

Toplam alınan hesap talebi: 20

Topluluk ilkeleri ihlali gereği aksiyon alınan hesap: 11

Mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan hesap: 7

Aksiyon alınmayan hesap: 2"

TikTok 2021 yılında Türkiye'ye 93 milyon lira vergi ödedi

Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Gelen, TikTok olarak bir sosyal ağ olmanın yanı sıra ülkelerde sosyal toplum örgütleri ve kurumlar ile de birlikte çalıştıklarını belirterek, TikTok'un Türkiye'de yaşanan yangınlar sonrasında Manavgat'ta hasar gören evlerde kullanılmak üzere 150 bin dolarlık beyaz eşya yardımında bulunduklarını söyledi. Ayrıca Kızılay ile yapılan anlaşma kapsamında Ramazan ayında 50 bin dolarlık bir erzak yardımında bulunulduğunu kaydetti. Milletvekillerinden gelen soruları da cevaplayan Gelen, 2021 yılında Türkiye'ye 93 milyon lira vergi ödediklerini söyledi.

TikTok heyeti TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı
TikTok heyeti TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı
TikTok heyeti TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı

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Dijital Mecralar Komisyonu, Türkiye, Kamu, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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