TikTok için çember daralıyor: Soruşturma yolda!

Son yıllarda büyük bir ivmeyle dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan TikTok, en büyük sosyal medya platformları arasında kendine yer buldu. 1 buçuk milyara yakın kullanıcı sayısıyla önemli bir kitle tarafından benimsenen platform, son dönemde eleştirilerin odağında. ABD ile gergin bir çizgide olan TikTok soruşturma altına girmek üzere.

Senato İstihbarat Komitesi'nden FTC'ye TikTok'u soruştur emri

TikTok son dönemde gizlilik ihlali şüphesiyle ABD tarafından yoğun baskı görüyor. Bir süredir süren gerilimin ardından Demokrat Başkanı Mark Warner ve Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Senatör Marco Rubio, konuya el attılar.

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Senato, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) çağrıda bulundu. FTC Başkanı Lina Khan'a gönderilen mektupta FTC soruşturmasının derhal açılması çağrısında bulunuldu. Kısa süre içinde TikTok soruşturma altına alınabilir. Senatörler, çağrı mektubunda şu ifadelere yer verdi.

Ajansınızdan TikTok'un bariz aldatması temelinde derhal bir Bölüm 5 soruşturması başlatmasını ve bu çalışmayı ABD Adalet Bakanlığı tarafından başlatılabilecek herhangi bir ulusal güvenlik veya karşı istihbarat soruşturmasıyla koordine etmesini istiyoruz.

TikTok için oluşan baskı aslında geçen hafta başlamıştı. Amerika'daki Federal İletişim Kurulu'dan (FCC), Apple ve Google'a "mağazalarınızdan TikTok'u kaldırın" uyarısı gelmişti ve geri dönüş için 8 Temmuz'a kadar süre istenmişti. Gözler şimdi Senato İstihbarat Komitesi tarafına çevrildi.

TikTok'a yönelik suçlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD tutumunda haklı mı? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.