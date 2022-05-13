TikTok için korkunç iddia: Bir akım 10 yaşındaki kızın hayatına mâl oldu! - Son Dakika
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TikTok için korkunç iddia: Bir akım 10 yaşındaki kızın hayatına mâl oldu!

13.05.2022 20:26
TikTok için korkunç iddia: Bir akım 10 yaşındaki kızın hayatına mâl oldu!

Tawainna Anderson, geçen yıl vefat eden kızı Nylah'ın TikTok platformundaki bir akım nedeniyle öldüğü iddiasıyla ByteDance'a dava açtı.

Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin insanlara en büyük hediyelerinden biri de sosyal medya diyebiliriz. Doğru kullanılması halinde kullanıcılara büyük fayda sağlayan bu mecralar, sıkıntılı olaylarla da gündeme gelebiliyor. Bunlara bir yenisi geçtiğimiz günlerde eklendi. Tawainna Anderson, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kızı Nylah'ın TikTok'taki bir akım yüzünden öldüğü iddiasıyla platforma dava açtı.

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TikTok, Blackout Challenge nedeniyle dava edildi

Sosyal medyada belirli aralıklarla ilginç akımlar karşımıza çıkıyor. Bunlar genellikle eğlenceli olsa da bazen maalesef insan hayatını tehdit edecek seviyeye bile gelebiliyor. Bunlardan biri de TikTok'ta son zamanlarda gündemde düşmeyen Blackout Challenge, yani uzun süre nefessiz kalma temalı bir dayanıklılık testi.

TikTok için korkunç iddia: Bir akım 10 yaşındaki kızın hayatına mâl oldu!

Tawainna Anderson, geçtiğimiz yılın aralık ayında vefat eden kızı Nylah Anderson'un platformdaki Blackout Challenge nedeniyle öldüğü gerekçesiyle ByteDance'e dava açtı. Anderson, bu noktada 10 yaşındaki kızının kullanıcıların ilgi alanlarına ve katılımlarına göre kişiselleştirilen (TikTok'un açıklaması) "Sizin için" sekmesinde akımla ilgili bir video gördüğünü ve katıldığını iddia etti.

Nylah'ı 7 Aralık'ta odasında hareketsiz yatarken bulduğunu ve hemen hastaneye kaldırdıklarını ifade eden Anderson, kızının beş gün sonra vefat ettiğini söyledi. Öte yandan bugüne dek ilgili akım nedeniyle en az dört ölüm yaşandığı ve TikTok'un kullanıcıların ilgisini çekebilecek bu gibi durumlara karşın algoritmasını düzeltmediği iddia edildi. -özellikle küçük yaştaki kişiler için-

TikTok için korkunç iddia: Bir akım 10 yaşındaki kızın hayatına mâl oldu!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok, iddia edildiği üzere Blackout Challenge gibi akımlara karşın algoritmasını düzeltti mi? Eğer platformun kullanıcısıysanız, daha önce bu gibi videolara denk geldiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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