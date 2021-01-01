TikTok, İsrail'in ihlalleri ile ilgili paylaşım yapan Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi - Son Dakika

TikTok, İsrail'in ihlalleri ile ilgili paylaşım yapan Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi

01.01.2021 19:27
TikTok, İsrail'in ihlalleri ile ilgili paylaşım yapan Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi, System.String[]

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini ve İsrail-Arap ülkeleri normalleşmelerini eleştiren videolar paylaşan bir Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi.

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini ve İsrail-Arap ülkeleri normalleşmelerini eleştiren videolar paylaşan bir Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi.

"Kudüs Haber Ağı" adlı Filistin haber kuruluşunun TikTok hesabını yöneten Hamza eş-Şubeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'un herhangi bir uyarı olmadan kuruluşun hesabını sildiğini söyledi.

Şubeki, silinen hesapta Filistin meselesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri ve İsrail-Arap ülkeleri normalleşmesi konularında paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Hesabın 50 bin takipçisi olduğunu ve 1200 video yayınladıklarını belirten Şubeki, videoların 7 milyon izlenme rakamına ve 350 bin beğeniye ulaştığını aktardı.

Şubeki, TikTok yönetimine kuruluşun hesabını silme adımını geri çekmesi çağrısında bulunarak, "Eğer TikTok bu adımından vazgeçmezse Filistin'e savaş açan ve İsrail'i destekleyen sosyal medya uygulamaları listesine girmiş olacak." dedi.

"Filistinliler, TikTok'u ABD menşeli sosyal medya uygulamalarının kısıtlamalardan kaçış alanı olarak görüyor"

Filistinli gençler tarafından İsrail'in ihlallerine maruz kalan sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli merkezin müdürü İyad er-Rifai de, Filistinlilerin TikTok sosyal medya uygulamasını ABD menşeli sosyal medya uygulamalarının Filistin içerikli paylaşımlara getirdiği kısıtlamalardan kaçış alanı olarak gördüğünü söyledi.

Rıfai, söz konusu hesabın silinmesinin uygulamadaki Filistin içerikli tüm paylaşımlar için yeni bir aşama olduğunu da sözlerine ekledi.

Bir grup Filistinli genç gazetecinin yönettiği "Kudüs Haber Ağı" adlı Filistin haber kuruluşunun Batı Şeria ve Gazze'de merkezi bulunuyor.

Filistin, İsrail, Medya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TikTok, İsrail'in ihlalleri ile ilgili paylaşım yapan Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi - Son Dakika


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