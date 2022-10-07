TikTok'tan sevindiren özellik! Sınır kalkacak - Son Dakika
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TikTok'tan sevindiren özellik! Sınır kalkacak

07.10.2022 00:22
TikTok'tan sevindiren özellik! Sınır kalkacak

TikTok karakter sınırı genişliyor. Çinli platform, Instagram'a benzer şekilde 2200 karakterlik açıklamalara izin verecek.

Kısa video platformu TikTok, videoların açıklama kısmına ilişkin kurallarını gözden geçirdi. Karakter sınırını 2200 kelimeye çıkaran Çin merkezli sosyal medya devi, artık çok daha uzun açıklamalar eklemenize izin verecek.

TikTok karakter sınırı Instagram ile aynı olacak

Uzun yıllardır Twitter'da tartışma konusu haline gelen karakter sınırı, nihayet TikTok'ta çözüldü. Daha önce, Twitter'a benzer şekilde 300 karakterlik bir sınırlandırma bulunuyordu. Ancak yeni kararla birlikte videoların açıklamasına 2200 karaktere kadar metinler eklemek mümkün olacak. Bu sayının Instagram ile aynı olduğunu belirtelim.

TikTok'tan sevindiren özellik! Sınır kalkacak

TikTok video odaklı bir platform olduğu için açıklamaların çok fazla ön plana çıkmadığını söyleyebilir. Özellikle hızlı geçişleriyle açıklama okumaya bile izin vermeyen algoritma, yeni karakter sınırına ayak uydurmak zorunda kalacak.

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TikTok'un bir diğer yeniliği ise videoları düzenleme şeklini ele aldı. Çinli platformun yeni desteği sayesinde videoları, sesleri ve metinleri düzenlemenin yeni ve çok daha kullanışlı yolları bulunuyor. Ayrıca kısa videolara eklenebilecek ses efektlerinde artışa gidildi.

TikTok'un yeni güncellemeyle birlikte kazandığı son özellik ise yeni bir fotoğraf modu oldu. Instagram'daki kaydırılabilir gönderiler özelliğine benzer şekilde, TikTok'ta da tek gönderiye birden fazla fotoğraf müzik desteğiyle birlikte eklenebilecek.

TikTok'tan sevindiren özellik! Sınır kalkacak

TikTok ayrıca alışveriş deneyimine yeniden dahil oluyor. TikTok Shop isimli özellik bir süre önce İngiltere'de başlatıldı. Ürünlerini platform üzerinden satmak isteyen fenomenlere ve markalara fırsat tanıyan bu hizmet, ABD ve Kanada gibi daha fazla bölgeye genişliyor.

Siz TikTok karakter sınırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Instagram, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok'tan sevindiren özellik! Sınır kalkacak - Son Dakika

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