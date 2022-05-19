TikTok, kullanıcıların hakkını verecek özellik getiriyor! - Son Dakika
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TikTok, kullanıcıların hakkını verecek özellik getiriyor!

19.05.2022 20:36
TikTok, kullanıcıların hakkını verecek özellik getiriyor!

Popüler sosyal medya platformu TikTok, içerik oluşturucuların işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. İşte detaylar!

Popüler sosyal medya platformu TikTok, çalınan simgeler ve dans trendlerinin ardından bugün, yeni bir özellik sunuyor. Platform, kullanıcıların videoları hazırlarken orijinal içerik üreticilere uygun kredi vermelerini kolaylaştıracak bir araç ekliyor. Bu araç, insanların artık bir videoyu kendi açıklamalarında etiketleyebileceği ve bundan bahsedileceğini gösteriyor.

TikTok, orijinal içeriklerin unutulmasının önüne geçecek

Yeni adım, TikTok'un orijinal içerik üreticilerin, başkalarının tepki verdiği ya da kendi içeriklerinin bir parçası olarak kullandığı bir video ile geldiklerinde, hak ettikleri krediyi almalarını sağlıyor. Aracın ise önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması planlanıyor.

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Bu araç, TikTok'un insanlardan video oluşturma sürecinde başkalarına kredi vermesini istemeyi sağlayarak, unutma olasılıklarını düşürüyor. Uzun zamandır beklenen kredilendirme araçları, BIPOC TikTok yaratıcılarının platformdaki viral dansların, trendlerin ve seslerin yaratıcıları oldukları için uygun krediyi alamamaları konusunun ardından geldi.

TikTok, kullanıcıların hakkını verecek özellik getiriyor!

TikTok yaratıcı topluluğu direktörü Kudzi Chikumbu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu özellikler, TikTok'un yaratıcı ifade için bir ev olarak kalmasını sağlamak için merkezi olan bir kredi kültürünü destekleyen kaynaklara ve ürün deneyimlerine yatırım yapmaya devam eden taahhüdümüzde önemli bir adımdır. Bu kredilendirme araçlarını piyasaya sürülmesiyle, içerik üreticileri, platformdaki çeşitli sesleri ve topluluğumuzun gücünü sergileyerek, açıklamalarında bir videoyu doğrudan etiketleme, bahsetme ve kredi verme olanağına sahip olacaklar. En son trendde yer almak, bir şakaya bir yumruk eklemek veya bir sonraki viral sesi yaratmak olsun, içerik oluşturucular ilhamlarını kolayca ve doğrudan aktarabilirler.

Bu özelliğe erişmek için kullanıcıların uygulaması gereken adımlar şu şekilde:

İlk olarak bir TikTok videosu oluşturun.

Ardından gönderi sayfasındaki yeni 'video' simgesine dokunun.

Beğendiğiniz, favorilerinize eklediğiniz, paylaştığınız veya kredi vermek istediğini aynı sesi kullanan videoyu seçin.

Seçtikten sonra video başlık olarak etiketlenecek.

TikTok, kullanıcıların hakkını verecek özellik getiriyor!

Bir TikTok sözcüsü, kredi kültürünün topluluk ve TikTok'un geleceği için önemli olduğunu belirterek platformdaki kredilerle ilgili sorunu kabul etti. Şirket ayrıca kısa süre önce platformda oluşturucuları vurgulayan bir 'TikTok Oluşturucuları' aylık sosyal serisini de piyasaya sürdü.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok bu adımında başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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