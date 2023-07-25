TikTok, metin tabanlı gönderi seçeneği sunmaya başlıyor

Çin'e ait video yayın platformu TikTok, sosyal medya devleri arasındaki rekabetin arttığı bir dönemde metin tabanlı gönderi seçeneği sunacağını duyurdu.

Platform, yeni özelliğin kullanıcılara "kendilerini ifade etmenin başka bir yolu" sağladığını belirtiyor.

Bu ayın başlarında TikTok, Spotify ve Apple Music gibi platformlara rakip olacak yeni bir müzik yayın servisi başlattı.

Pazartesi günü ise Elon Musk'ın Twitter platformu, ünlü mavi kuş logosunu terk ederek siyah beyaz bir X'e geçti.

TikTok kullanıcıları artık uygulamada fotoğraf, video veya metin gönderisi seçebilecekler. Ayrıca ses, konum veya diğer TikTok kullanıcılarının gönderilerine verilen video tepkileri olan "Duet"leri ekleyerek gönderilerini özelleştirebilecekler.

TikTok, "Bu özellikler, metin gönderilerinizin video veya fotoğraf gönderileri kadar dinamik ve etkileşimli olmasını sağlar." diyor.

TikTok, Çin'in ByteDance şirketine ait ve yakın zamanda Brezilya ve Endonezya'da TikTok Music adlı yeni bir müzik yayın servisi başlattı.

Geçen hafta, şirket ayrıca Singapur, Meksika ve Avustralya'da servisin beta sürümünü kullanıma sundu.

Uygulama, dünya genelinde seçilmiş kullanıcılarla yeni bir yatay modu da test ediyor.

2021'de TikTok, Google gibi ABD arama motoru devini geride bırakarak dünyanın en popüler çevrimiçi platformu haline geldi. O yıl, uygulama dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu da açıkladı.

Sosyal medya firmaları arasındaki rekabet son haftalarda kızışırken, Instagram sahibi Meta ve X, Mr. Musk'ın yeniden markalaştırdığı Twitter platformu da adı geçenler arasında yer alıyor.

Bu ay, Meta'nın yeni Threads platformu, İngiltere de dahil olmak üzere 100 ülkede Apple ve Android uygulama mağazalarında kullanıma açıldı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg daha sonra Threads platformunun beş günden kısa sürede 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını söyledi.

Ayrıca bu hafta, Twitter'daki mavi kuş logosu, siyah arka plan üzerinde beyaz bir X içeren bir logo ile değiştirildi. Mr. Musk'a göre "tweet" terimi de "x" olarak değiştirilecek.