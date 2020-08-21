Sosyal medya platformu TikTok, kendi politikalarını ihlal eden 380 binden fazla videoyu kaldırdı - Son Dakika

Çinli ByteDance firmasına ait olan sosyal medya platformu TikTok, kendi nefret söylemi politikalarını ihlal eden 380 bin videoyu Amerika servislerinden kaldırdığını, ayrıca bu içerikleri yükleyen 1.300'den fazla hesabı da yasakladığını belirtti. Yayınladığı basın bülteninde firma, ırk temelli taciz içerikleri de dahil olmak üzere, organize nefret gruplarına, soykırım ve kölelik gibi şiddet eğilimli içeriklere yönelik sıfır tolerans anlayışıyla hareket edildiğinin altını çizdi.

TRUMP'IN ÇİNLİ FİRMALARA MÜDAHALELERİ BİTMİYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ulusal verilerin güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle WeChat ve TikTok'un Amerika'daki hisselerini devretmemesi halinde 90 gün içinde yasaklanacağına yönelik bir kararname imzalamıştı. Kararname, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sonuçlarından biri olarak görülüyor. Ayrıca Washington yönetimi, Temiz Ağlar Programı adını verdiği çalışmayla Pekin'e yakınlığıyla bilinen firmaları kendi telekomünikasyon ağlarından uzak tutmaya hazırlanıyor.

TIKTOK SUÇLAMALARI REDDETTİ

TikTok ise kendine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Firma, Çin hükumetiyle hiçbir zaman kullanıcı verilerini paylaşmadığını belirtirken, böyle bir şey istense dahi kullanıcıların verilerine saygılı olduklarından dolayı kabul etmeyeceklerini aktarmıştı.