TikTok oyun işine giriyor: Uygulamada oyun oynanabilecek!

Küresel mobil oyun endüstrisinin 100 milyar dolara ulaşması beklenirken, birçok firma da oyun dünyasına girmek için çalışmalarına hız kattı. Netflix ve Meta'nın oyun hizmetlerinden sonra şimdi de TikTok, kendi platformu üzerinden mini oyunlar sunmak istiyor.

TikTok oyunları nedir, TikTok'ta oyun nasıl oynanır?

TechCrunch ve Reuters'a konuşan kaynaklar, TikTok kullanıcılarının kısa videolarda gezinmekten daha fazlasını yapabileceğini ortaya koydu. TikTok'ta yer alacak oyunlarının nasıl bir konsepte geleceği henüz belirsiz olsa da, HTML5 oyunları şeklinde olması muhtemel görünüyor. Bu, Snapchat'te yer alan Snap Games'e benzeyecek.

TikTok, kullanıcıların hakkını verecek özellik getiriyor!

Sosyal medya platformu, canlı yayınlar sırasında içerik oluşturucuları ve izleyiciler arasında daha iyi etkileşim kurmaya yardımcı olacak oyun özelliği üzerinde çalışıyor. Daha önce keşfedilen görsellere göre canlı yayın sırasında oynanabilecek oyunlardan biri "Çiz ve Tahmin Et" olarak adlandırılıyor.

Aslında isminden de anlayacağınız üzere bu oyun, canlı yayını açan kullanıcıya ekrana çizilebilecek kelimeler veriyor ve izleyiciler de ne çizdiğini tahmin etmeye çalışıyor. Doğru tahminler ise ekranda gösteriliyor.

TikTok ilk aşamada sadece Vietnam pazarına odaklandı. Ancak Reuters kaynakları, şirketin orta vadeli planlarının tüm Güneydoğu Asya'yı ele aldığını ifade etti. Bu bölgedeki kullanıcılar, önümüzdeki sonbaharda TikTok üzerinden oyun oynayabilir.

Çinli sosyal medya devinin bu hamlesi aslında oyun dünyasına ilk girişi değil. TikTok'un üst kuruluşu ByteDance daha önce Zynga ile yaptığı iş birliği kapsamında Disco Loco 3D isimli bir oyun sunmuştu.

TikTok ayrıca kar amacı gütmeyen Feeding America ile birlikte bağış toplamaya odaklanan Garden of Good oyununu da piyasaya sürmüştü.

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