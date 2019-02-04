Son Dakika Haberleri: Tiktok, Sadece Bir Ayda 75 Milyon Kullanıcı Çekerek Rekor Kırdı

Tiktok, Sadece Bir Ayda 75 Milyon Kullanıcı Çekerek Rekor Kırdı

1 saat önce

Ülkemizde de oldukça kaliteli (!) içeriklerle büyük beğeni toplayan Tik-Tok, geçtiğimiz aralık ayında adeta patlama yaşadı.

Tiktok, Sadece Bir Ayda 75 Milyon Kullanıcı Çekerek Rekor Kırdı, System.String[]
Vine'ın 'kısa video' trendinden oluşan boşluğu çok kısa zamanda dolduran Çin merkezli sosyal medya platformu Tik-Tok, geçtiğimiz yıl hem ülkemizde hem de dünyada büyük ilgi gördü. 15 saniyelik videoların çekilebildiği platform, geçtiğimiz yılın son ayında tam 75 milyon yeni kullanıcı kazandı.



2017'nin aynı ayında 20 milyon kullanıcı kaydına ulaşan Tik-Tok, tam %275 büyüme hızıyla ivme kazanmıştı. Sosyal medya platformları arasında 2018'in en yükselen trendi olan Tik-Tok, Music.ly'i de 800 milyon dolar ödeyip bünyesine katarak yatırımlarına hız kazandırmıştı.



Son olarak Tik-Tok'un, sosyal medya uygulamaları arasındaki pazar payını da belirterek sizleri şaşırtalım. Tik-Tok, sosyal medya uygulamaları içinde tam %42.4'lük inanılmaz bir pazar payı elde etmiş durumda. Kime ne kattığı çok tartışılır ancak tünelin ucunun pek de iyi yerlere çıkmadığını söylemek yanlış olmaz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:18 

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
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