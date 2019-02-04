Tiktok, Sadece Bir Ayda 75 Milyon Kullanıcı Çekerek Rekor Kırdı

Vine'ın 'kısa video' trendinden oluşan boşluğu çok kısa zamanda dolduran Çin merkezli sosyal medya platformu Tik-Tok, geçtiğimiz yıl hem ülkemizde hem de dünyada büyük ilgi gördü. 15 saniyelik videoların çekilebildiği platform, geçtiğimiz yılın son ayında tam 75 milyon yeni kullanıcı kazandı.2017'nin aynı ayında 20 milyon kullanıcı kaydına ulaşan Tik-Tok, tam %275 büyüme hızıyla ivme kazanmıştı. Sosyal medya platformları arasında 2018'in en yükselen trendi olan Tik-Tok, Music.ly'i de 800 milyon dolar ödeyip bünyesine katarak yatırımlarına hız kazandırmıştı.Son olarak Tik-Tok'un, sosyal medya uygulamaları arasındaki pazar payını da belirterek sizleri şaşırtalım. Tik-Tok, sosyal medya uygulamaları içinde tam %42.4'lük inanılmaz bir pazar payı elde etmiş durumda. Kime ne kattığı çok tartışılır ancak tünelin ucunun pek de iyi yerlere çıkmadığını söylemek yanlış olmaz.