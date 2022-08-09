TikTok sağlık sektörüne giriyor! Dev hastaneyi satın aldı - Son Dakika
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TikTok sağlık sektörüne giriyor! Dev hastaneyi satın aldı

09.08.2022 21:02
TikTok sağlık sektörüne giriyor! Dev hastaneyi satın aldı

TikTok sahibi ByteDance hastane grubunu satın aldı. Çin'de kadın ve çocuk hastaneleri hizmeti veren Amcare artık ByteDance bünyesinde olacak.

Popüler kısa video platformu TikTok'un sahibi ByteDance, sağlık sektöründeki hedeflerini büyütüyor. ByteDance, Çin'in birçok şehrinde kadın ve çocuk hastaneleri işleten Amcare Healthcare'i satın aldığını açıkladı. Peki ByteDance'in sağlık sektörü için planları ne?

TikTok, kadın ve çocuk hastane zinciri Amcare'i satın aldı

Çin'de gerçekleştirilen satın alımın 100 milyar yuan'a (veya 1,5 milyar dolar) karşılığında tamamlandığı ifade edildi. Amcare Healthcare çalışmalarına ByteDance'in sağlık operasyonlarını yürüten Xiaohe Health'in bünyesinde devam edecek.

TikTok sağlık sektörüne giriyor! Dev hastaneyi satın aldı

TikTok'un sahibinin sağlık sektöründeki hedefleri tam olarak bilinmiyor, ancak yatırım portföyünü genişlettiğini söylemek mümkün. Ayrıca Çin hükümeti, rekabetin baltalanmasını engellemek için teknoloji şirketlerinin bir başka teknoloji firmasını satın almasına izin vermiyor.

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ByteDance'ın kadın ve çocuk hastaneleri işletime dahil olmayacağı düşünülüyor. Portföyüne daha fazla sağlık kuruluşu eklemeyi planlayan Çinli firma, daha önceki satın alımlarıyla Amcare'i birleştirebilir. Bu şirketler arasında "elitlere ve zenginlere özel doğum hizmeti" sunan markalar da bulunuyor.

Apple, Amazon, Alibaba gibi birçok firmanın sağlık sektöründe yatırımları olduğunu unutmamak gerekiyor. Amazon abonelik tabanlı sağlık hizmeti One Medical'i 3,9 milyar dolar karşılığında satın aldı. Alibaba ise Çin'de online eczane işletiyor.

TikTok sağlık sektörüne giriyor! Dev hastaneyi satın aldı

ByteDance ilk olarak 2020 yılında sağlık hizmetlerine yöneldi. İlaç, DNA sentezi ve sağlık bilgileri analizi yürüten firmalara milyonlarca dolarlık yatırımlar yaptı. Ardından bu hizmetlerini Xiaohe Health olarak birleştirdi.

Peki, siz TikTok sahibi ByteDance'ın hastane şirketini satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Amazon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok sağlık sektörüne giriyor! Dev hastaneyi satın aldı - Son Dakika

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