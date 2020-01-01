TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD - Son Dakika
Son Dakika Dünya TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD - Son Dakika Dünya

TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD

6 saat önce

Kısa video paylaşım sitesi TikTok, 2019'un birinci yarısına ait ilk 'şeffaflık raporunu' açıkladı. Buna göre Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) TikTok'tan kullanıcılarıyla ilgili en fazla bilgi ve hesap silme talep eden ülkeler oldu.

TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD, System.String[]

Çinli kısa video paylaşım sitesi TikTok, 2019'un birinci yarısına ait ilk 'şeffaflık raporunu' açıkladı. Buna göre Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) TikTok'tan kullanıcılarıyla ilgili en fazla bilgi ve hesap silme talep eden ülkeler oldu.


Geçtiğimiz yıl 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadarki dönemde Yeni Delhi yönetimi, TikTok'tan 107 kullanıcının verileri hakkında bilgi istedi, onlardan 11'inin hesabının silinmesini talep etti. Tiktok, bu kullanıcıların yaklaşık yarısıyla ilgili verileri karşı tarafa iletti. Ayrıca 8 hesap kısıtlandı ya da silindi; dört içerik de kaldırıldı ya da kısıtlandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek
İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Gerekirse vuracağız Kim Jong-un, casus uçakların gölgesinde dünyaya seslendi: Yeni silahlarımıza şahitlik edeceksiniz Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

Son Dakika Haberleri
04:10 Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği'nin önünden çekildi - Son Dakika Haber
03:55 Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi - Son Dakika Haber
01:36 İzmir'de silahlı saldırının ortasında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika Haber
01:35 Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı - Son Dakika Haber
01:07 Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı - Son Dakika Haber
00:20 Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü - Son Dakika Haber
23:13 Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 04:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]