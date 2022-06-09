TikTok, sosyal medyayı daha az kullanmanızı istiyor - Son Dakika
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TikTok, sosyal medyayı daha az kullanmanızı istiyor

09.06.2022 23:39
TikTok, sosyal medyayı daha az kullanmanızı istiyor

TikTok ekran süresi kontrollerini genişlettiğini açıkladı. TikTok, yeni ekran molası ile uzun süreli kullanım önüne geçmek istiyor.

Sosyal medya bağımlılığına karşı adım atan son şirket TikTok oldu. Çinli kısa video uygulamasına eklenen yeni özellik, kullanıcıların uygulamayı ne kadar kullandığını ortaya koyacak. Ayrıca uygulamanın aralıksız şekilde kullanılması halinde, ara vermeye yönlendirecek ekran molaları sunulacak.

TikTok, yeni ekran süresi kontrolleri ile mola verdirecek

TikTok, 'dijital refah' olarak adlandırdığı yeni hizmetini genişletmeye devam ediyor. Sosyal medya platformu, dijital refahı geliştirmek adına yeni ekran süresi ve sağlık rehberi özelliğini duyurdu. Bu iki yenilik ile TikTok'taki genç kullanıcıların internet bağımlılığı ile mücadele edilecek.

TikTok modaya uydu: Merakla beklenen özellik geliyor

Halihazırda Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda da bulunan ekran süresi paneli, kullanıcıların günlük ve haftalık olarak TikTok'ta ne kadar zaman harcadığını gösterecek. Kullanıcının ortalama ekran süresini analiz edecek ve günlük kullanım limiti koymasına imkan tanıyacak.

TikTok, sosyal medyayı daha az kullanmanızı istiyor

Yeni uygulama içi kontrol paneli, uygulamayı en çok günün hangi saatinde ziyaret ettiğinizi ve ne sıklıkla açtığınızı da gösterecek. Bu güvenlik özelliklerine ek olarak 'ekran molası' adı verilen ilginç bir yenilik daha sunulacak.

Ekran molası, özellikle genç kullanıcıların uzun süre boyunca TikTok kullanmasını molalar ile önleyecek. Daha önce uygulamanın, günlük kullanım sınırından sonra zaman aşımına uğrayan ekran süresini gösterdiğini de hatırlatmak gerekiyor.

TikTok, sosyal medyayı daha az kullanmanızı istiyor

TikTok'un gençler üzerindeki etkisi göz ardı edilemez boyutta. Bu etkinin farkında olduğunu söyleyen platform, yeni kontrol paneli sayesinde 13 ila 17 yaş arasındaki gençlere ekran molaları verdireceğini ifade etti.

"13 ila 17 yaşları arasındaki bir kullanıcı, uygulamayı günde 100 dakikadan fazla kullanması halinde, TikTok'u bir sonraki açışında ekran süresi sınırı aracımızı görecek."

Siz TikTok ekran süresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!

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Kaynak: Shiftdelete

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