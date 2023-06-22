Tiktok'ta 1,2 Milyar Liralık İade Vurgunu: Fenomenler de Gözaltında - Son Dakika
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Tiktok'ta 1,2 Milyar Liralık İade Vurgunu: Fenomenler de Gözaltında

22.06.2023 16:25

İstanbul'da yapılan operasyonda iade yöntemiyle 1,2 milyar liralık Tiktok vurgunu yapan şüpheliler arasında çok sayıda fenomen de bulunuyor. Operasyonda gözaltına alınan 'By Hünkar' lakaplı Ahmet D.'nin, Tiktok fenomeni Çağla Çağlayan'a fenomen Arslan Bey'den olan bebeğini 13 milyon lira karşılığında zorla ilaç içtirerek düşürttüğü öne sürüldü. Fenomenlerin yüzde 30 komisyon aldığı organizasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul'da iade yöntemiyle 1,2 milyar liralık Tiktok vurgunu yapan ve aralarında çok sayıda fenomenin de bulunduğu şüphelilere yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Gözaltında olan "By Hünkar" lakaplı Ahmet D.'nin, yine Tiktok fenomeni Çağla Çağlayan'a fenomen Arslan Bey'den olan bebeğini, 13 milyon lira karşılığında zorla ilaç içtirerek düşürttüğü öne sürüldü. Öte yandan Çağlayan'ın başından geçenleri, bir Tiktok kullanıcısının ise şüphelilerin kullandığı iade yöntemini anlattığı anlara ait görüntülere ulaşıldı.

1.2 MİLYAR PARA AKIŞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok hesapları üzerinde yapılan çalışma sırasında bazı yayınlardaki konuşmalardan şüphelenerek çalışma başlattı. İnceleme sırasında bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, Tiktok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında Tiktok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sırasında 4 binden fazla bahka hesabını inceleyen ekipler, 1.2 milyar lira para akışı olduğunu saptadı.

Tiktok'ta 1,2 milyar liralık vurgun yapan fenomenlerle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

120 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalarda para gönderen kişilerle, yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Araştırmalarda Tiktok'un bir kereye mahsus olmak üzere platformda sanal para olarak kullanılan 'jetonun' iade edilebileceğini, bunu farkeden bazı kişilerin önce Tiktok fenomenleriyle anlaştığını daha sonra ise çalıntı ya da kopyalanmış kredi kartlarıyla jeton alarak bu fenomenlere gönderdiklerini belirledi. Fenomenlerin gelen jetonu şüphelilerin belirledikleri hesaplara aktardığını, jeton hesaplara dağıtıldıktan sonra şüphelilerin Tiktok'a aldıkları jetonu iade etmek istedikleri, Tikton'un fenomenlerden jetonu geri istediği ancak fenomenlerin jetonu dağıtması sebebiyle ödemeyi kendi hesabından yaptığı anlaşıldı. Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde Tiktok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

Tiktok'ta 1,2 milyar liralık vurgun yapan fenomenlerle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

FENOMENLERE YÜZDE 30 KOMİSYON

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre iade yöntemiyle haksız kazanç elde edilen organizasyonu 'Ateşoğlu' kullanıcı ismini kullanan Mustafa Daşdemir'in kurduğu, fenomenlerle kendisinin anlaştığı öğrenildi. Sistemi kuran şüpheliler daha sonra büyük kısmı yabancı uyruklulara ait çalıntı kredi kartlarıyla platformda yayın yapan anlaşmalı oldukları fenomenlere jeton hediye etti. Yüksek meblağlar ödenen jetonların daha sonra bankadan veya platformdan geri iadesi istendi. İlgililer 1 kere mahsus olmak üzere jeton iadesi yaptı. Jetonu alan fenomenler ise buradan gelen parayı Daşdemir'in yönlendirdiği hesaplara aktardı. Daşdemir bu yönteme dahil olan fenomenlere yüzde 30 komisyon verdi.

SİLAH ZORUYLA İLAÇ İÇİRİP BEBEĞİ DÜŞÜRTMÜŞ

Bu şekilde Tiktok'tan 1.2 milyar haksız kazanç elde eden şüphelilerden 'By Hünkar' kullanıcı adını kullanan Ahmet D. ile ilgili başka bir bilgi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, fenomen 'By Hünkar', TikTok fenomeni Arslan Bey'den hamile kalan Çağla Çağlayan'ı silahla tehdit edip ilaç içirerek bebeğini düşürdü. By Hünkar'ın çocuğu düşürmek için yine Tiktok fenomeni olan Tubakko isimli kadından 13 milyon lira para aldığı öğrenildi. Yaşadıklarını bir canlı yayında anlatan Çağla Çağlayan, polisi de arayarak şüphelilerden şikayetçi olacağını söyledi. Çağlayan yayınında "By Hünkar, sen benim eli kolu belli olan bebeğimin katilisin. Dilimin altına hap koyarak bebeğimi öldürdün" dedi.

Tiktok'ta 1,2 milyar liralık vurgun yapan fenomenlerle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Yine Tiktok'ta Çapanoğlu kullanıcı adını kullanan bir kişi ise iade yöntemiyle yapılan vurgunu platformda yaptığı bir yayında anlattı. Çapanoğlu, kişilerin jetonu satın aldıktan sonra jeton parasının yattığı hesapların sahiplerine de komisyon verildiğini ama asıl parayı kredi kartlarıyla jeton alan kişilerin aldığını, bu yöntemden para kazanmak için kişilerin araçlarını sattıklarını iddia etti. Çapanoğlu ile Çağla Çağlayan'ın yaptıkları yayınlara ait görüntülere ulaşıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • özgür: twitch'te de aynı durum var. Hırsızlar da meşhur olabiliyor artık sonumuz hayrola :) Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
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Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiktok'ta 1,2 Milyar Liralık İade Vurgunu: Fenomenler de Gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiktok'ta 1,2 Milyar Liralık İade Vurgunu: Fenomenler de Gözaltında - Son Dakika
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