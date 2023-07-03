TikTok'ta Bakirelik Testi Yapan Genç Kız Tepki Çekti - Son Dakika
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TikTok'ta Bakirelik Testi Yapan Genç Kız Tepki Çekti

TikTok'ta Bakirelik Testi Yapan Genç Kız Tepki Çekti

03.07.2023 16:38

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcının paylaşımı tepki çekti. Genç kız, dikkat çekmek için bakirelik testi yaptırdığını iddia etti ve özel bir hastaneden aldığı raporları paylaştı. Paylaşımı diğer platformlarda da yayılan genç kız, eleştirilere maruz kaldı. Özellikle başörtülü olması, dini değerleri ve mahremiyeti istismar ettiği iddialarını güçlendirdi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcının paylaşımı tepki çekti. Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

SONUÇ RAPORUNU DA YAYINLAMADI

Dikkat çekmek için bakirelik testi yaptırdığını iddia eden genç bir kız, özel bir hastaneden verilen muayene sonrası raporlarını yayınladı. Hastane odasından paylaşım yapan kullanıcının paylaşımı diğer platformlarda paylaşılmaya başlandı. Birçok kişi skandal paylaşıma tepki gösterdi.

Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız bir de sonucu paylaştı! Tepki üstüne tepki yağıyor

ELEŞTİRİLER ÇOK AĞIR

Başörtülü olduğu da dikkatlerden kaçmayan genç kız, dini değerleri ve mahremiyeti istismar ettiği öne sürülerek ağır şekilde eleştirildi.

Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız bir de sonucu paylaştı! Tepki üstüne tepki yağıyor
Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız bir de sonucu paylaştı! Tepki üstüne tepki yağıyor
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SON DAKİKA: TikTok'ta Bakirelik Testi Yapan Genç Kız Tepki Çekti - Son Dakika
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