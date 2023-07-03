TikTok'ta Bakirelik Testi Yapan Genç Kız Tepki Çekti

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcının paylaşımı tepki çekti. Bakirelik testine girdiğini iddia eden genç kız sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

SONUÇ RAPORUNU DA YAYINLAMADI

Dikkat çekmek için bakirelik testi yaptırdığını iddia eden genç bir kız, özel bir hastaneden verilen muayene sonrası raporlarını yayınladı. Hastane odasından paylaşım yapan kullanıcının paylaşımı diğer platformlarda paylaşılmaya başlandı. Birçok kişi skandal paylaşıma tepki gösterdi.

ELEŞTİRİLER ÇOK AĞIR

Başörtülü olduğu da dikkatlerden kaçmayan genç kız, dini değerleri ve mahremiyeti istismar ettiği öne sürülerek ağır şekilde eleştirildi.