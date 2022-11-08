Oğlunu dans ettirip TikTok'ta para toplayan babaya tepki yağdı - Son Dakika
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Oğlunu dans ettirip TikTok'ta para toplayan babaya tepki yağdı

08.11.2022 15:51

TikTok'ta binlerce takipçisi olan bir hesaptan yapılan canlı yayında babanın oğlunun dans ettiği anları yayınlaması ve bunun karşılığında izleyicilerden para dilenmesi kullanıcıların tepkisini çekti.

Sosyal medya platformlarından TikTok'ta yayınlanan bir canlı yayın, kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde bir babanın, oğlu olduğu öne sürülen gencin dans etmesini kayda alması ve bunun karşılığında izleyicilerden para istemesi yer alıyor.

DANSI İZLETİP PARA DİLENDİ

Oğlunun dansını TikTok kullanıcılarına izleterek para kazanma peşinde olan adamın bu tavrı, sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı. Şahsın para geldikçe daha da eğlenmesine ve oğlunun dansını bu şekilde paylaşması büyük tepki çekti.

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Baba, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunu dans ettirip TikTok'ta para toplayan babaya tepki yağdı - Son Dakika
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