TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor! - Son Dakika
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TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor!

17.07.2022 17:00
TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor!

TikTok, son dönemde veri ihlali suçlamalarıyla çalkalanıyor. ABD tarafından oluşturulan baskıda ilk yara alan TikTok güvenlik şefi oldu.

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan TikTok, hiç kuşkusuz  dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi konumunda. 1 buçuk milyara yakın kullanıcı sayısıyla önemli bir kitle tarafından benimsenen platform, son dönemde ABD ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Şirket, bu sorunları aşmak için mücadele içinde.

TikTok güvenlik şefi ABD kullanıcı veri skandalı nedeniyle istifa edecek

TikTok, son dönemde gizlilik ihlali gerekçesiyle ABD tarafından ciddi baskılarla karşı karşıya. Tüm kollardan saldıran ABD, TikTok'u dört bir yandan kıskaca almış durumda. Görünen o ki bu baskı sonuç vermeye başladı. TikTok'un güvenlik direktörü Roland Cloutier, gizlilik ihlalinin sorumlusu olarak görevinden istifa etmeye hazırlanıyor.

TikTok yaş kısıtlaması getiriyor!

TikTok ana şirketi ByteDance, kendilerine yönlendirilen ABD vatandaşlarının verilerini ülke dışına çıkarma suçlamalarını üstü kapalı da olsa kabul etmişti. Şirket, harekete geçti ve bazı radikal kararlar almaya başladı. Bu kararlardan ilk etkilenen de TikTok güvenlik şefi oldu. Şirket içinden sızan bilgilere göre bu istifaların devamı gelecek.

TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor!

Öte yandan ABD'nin TikTok saldırıları artarak devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'daki Federal İletişim Kurulu'dan (FCC), Apple ve Google'a önemli bir talep iletildi. FCC yetkilisi Brendan Carr, bu şirketlere iki sayfalık bir açık mektupla App Store ve Google Play'den TikTok'u kaldırmalarını istemişti.

TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor!

Devam eden süreçte de Senato İstihbarat Komitesi harekete geçti.  Demokrat Başkanı Mark Warner ve Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Senatör Marco Rubio, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) çağrıda bulunarak kısa süre içinde TikTok soruşturma altına alın talimatını iletti. Görünen o ki TikTok, uzun bir süre baskı altında kalacak.

TikTok'a yönelik suçlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji TikTok'ta deprem: ABD baskısı sonuç veriyor! - Son Dakika

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