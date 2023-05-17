Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası depremzedelere nefret kusan sosyal medya fenomeni yakalandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası depremzedelere nefret kusan sosyal medya fenomeni yakalandı

17.05.2023 12:23

Seçimlerin ardından deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştiren TikTok fenomoni yakalandı. Gözaltına alınan A.D.D. isimli kadın, emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan A.D.D. isimli kadın hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OPERASYON SONUCU YAKALANDI

Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan A.D.D. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (17)
  • bülent Dilli: Bu bayana İlk önce çok kızmıştım ama sonradan böyle birşey söylemesinin faydalı olduğunu düşündüm iyiki de söylemiş zira bu zihniyeti anlatmak için vereceğimiz çaba ve ispata gerek kalmıyor Cevap Yaz 87 16 Yayından Kaldır
  • Ahmet Kandemir: INTERNETINI KESIN Cevap Yaz 33 6 Yayından Kaldır
  • ilker ASKAROGULLARI: Dövsen sövsen bunu adam yerine koyup bize ceza verirler. Bu tarz insan müsveddeleri için büyük yaptırımların gelmesi şart. Sosyal medya fenomeniymiş, öncelikle o tarz neyi varsa yasaklayacaksın ömür boyu bir de hapis cezasına çarptıracaksın. Affetmeyeceksin bu ve bunun gibileri. Cevap Yaz 81 10 Yayından Kaldır
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Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası depremzedelere nefret kusan sosyal medya fenomeni yakalandı - Son Dakika


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