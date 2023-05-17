Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası depremzedelere nefret kusan sosyal medya fenomeni yakalandı

ilker ASKAROGULLARI:

Dövsen sövsen bunu adam yerine koyup bize ceza verirler. Bu tarz insan müsveddeleri için büyük yaptırımların gelmesi şart. Sosyal medya fenomeniymiş, öncelikle o tarz neyi varsa yasaklayacaksın ömür boyu bir de hapis cezasına çarptıracaksın. Affetmeyeceksin bu ve bunun gibileri.