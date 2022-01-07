Tiktok'ta güç gösterisi yapan cumhuriyet savcısı istifa etti - Son Dakika

Manisa Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medya platformu TikTok'ta spor yaptığı ve şarkı söylediği anların görüntülerini paylaşmasının ardından gündem olmuştu.

KARARIN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) ise yapılan incelemenin adından mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle Saltabaş'ı geçici olarak açığa aldı.

NTV'nin haberine göre sosyal medya hesaplarını kapatan Nusreddin Saltabaş, kararın ardından görevinden istifa etti.