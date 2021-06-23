TikTok'ta Kendinizi Nasıl Klonlarsınız? - Son Dakika

Hiç TikTok videolarınızda kendinizi klonlayabilmeyi dilediniz mi? TikTok'ta video içeriği oluşturmak için bazı harika fikirleriniz var, ancak bu kendinizi klonlamayı içeriyor mu? Peki o zaman, doğru yere geldiniz. Bu yazıda TikTok'ta kendinizi nasıl klonlayabileceğinizi öğreneceksiniz. TikTok, içeriğin çoğunluğunun eğlence amaçlı olduğu bir yerdir. İzleyicilerinizi eğlendirmek için trend içerik sağlamaya çalışmaya devam etmelisiniz. Kendinizi klonlamak, bu tür trend içeriklerden biridir. Bu yazıda, bunu yapmak için açıklanan iki farklı yöntem vardır. Hangisinin sizin için uygun olduğunu ve en iyi sonucu verdiğini öğrenmek ve seçmek için okumaya devam edin.

TikTok uygulamasını kullanma

Bu, bir TikTok videosunda kendinizi klonlamak için kullanabileceğiniz ilk yöntemdir. Bu yöntem için bir TikTok videosunu iki kez kaydedeceksiniz. Her iki durumda da, kayıt kamerasının görünümünde kamerayı aynı arka planla aynı konumda tutmanız gerekir. İlk kez, TikTok uygulamasında bulunan şarkılar/sesler listesinden seçtiğiniz bir şarkı/ses ile bir TikTok videosu yapın. Bu ilk videoyu yaparken, ikinci videoyu yaptığınızda iki videonuzun üst üste gelmemesi için kayıt video ekranında klonunuz için biraz boşluk bırakmaya dikkat etmelisiniz. İlk videoyu yaptıktan sonra telefonunuza kaydedin. Ardından, aynı videoda klonunuzu yapacaksınız. Bu, TikTok tarafından sunulan en son efekt kullanılarak yapılacaktır. Şimdi yapmanız gereken TikTok kamera ekranından efektler seçeneğine dokunmak. Açılan efektler menüsünde yeni seçeneğe dokunun. Ardından, buradaki yeşil ekran simgesine dokunun. Yeşil ekran için daha önce yaptığınız videoyu arka plan olarak seçin. Şimdi, kendinizi klonladığınız yeni videoyu buradaki kayıt düğmesini kullanarak kaydedin. İşiniz bittiğinde klon videonuz TikTok için hazır. Ayrıca son videodaki yukarıdaki adımları tekrarlayarak kendinizi daha fazla klonlayabilirsiniz.

Video Star uygulamasını kullanma

Bu ikinci yöntem için Apple App Store'da bulunan Video Star uygulamasını indirip yüklemeniz gerekir. TikTok'u açın ve videoyu kaydetmek için bir ses/şarkı seçin. Ardından, klonlarınızdan biri için videoyu kaydedin ve diğer klonlarınız için yer bırakın. Ardından, TikTok'ta aynı ses/şarkı için kendinizin diğer klonu için videoyu kaydedin. Bu iki videoyu bölün ve telefonunuza kaydedin. Şimdi Video Star uygulamasını açın. Artı düğmesine dokunun, şarkı seç seçeneğini seçin, bölünmüş videolardan birinden şarkıyı/sesi içe aktarın ve ardından video oluştur seçeneğine dokunun. Ekle seçeneğine dokunun, video seçeneğini içe aktarın, bölünmüş videolardan birini içe aktarın ve videoyu ses/şarkı ile senkronize edin. Şimdi ikinci bölünmüş videoyu ekleyin ve ardından içe aktarın. Bu videoyu sesle de senkronize edin. Şimdi yeniye ve ardından çok katmanlı klip seçeneğine dokunun. Sol çubuktaki '1' seçeneğine dokunun ve içe aktardığınız ilk videoyu seçin. Ardından, '2' seçeneğine dokunun ve ardından içe aktarılan ikinci videoyu seçin. '2' seçeneğine tekrar dokunun ve maske ekle seçeneğine dokunun. Bu videodaki diğer klonunuzun bulunduğu alanı silin. İlk video ile de benzer bir silme yapın. Oluştur seçeneğine dokunun ve ardından evet'i seçin.

Dikkat edilecek noktalar:

İlk yöntem için, cihazınızdaki TikTok uygulamasının en son yayınlanan sürümüne güncellendiğinden emin olun. Değilse, yöntemi uygulamadan önce güncellemelisiniz.

Video Star uygulaması yalnızca iOS cihazlar için mevcut olduğundan ikinci yöntem yalnızca iPhone kullanıcıları içindir.

Video Star uygulamasında çok katmanlı klip efektini satın almanız gerekebilir.

Klonlanmış videolarınızın her birinde aydınlatmanın aynı olduğundan emin olmanız gerekir. Aksi takdirde, son video mükemmel çıkmaz.