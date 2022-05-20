TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu

Sosyal medyada fenomen olma hayali bir gencin daha sonunu getirdi. Video çekmek isteyen 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.

KANALA DÜŞEN GENÇ GÖZDEN KAYBOLDU

İddiaya göre, İshak Aşkan, kız arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabında kullanmak için video çekmek istedi. Aşkan, köprüde çekim yapığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. İshak Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ 500 METRE İLERİDE BULUNDU

Gözlerinin önünde Aşkan'ın kanala düşmesine şahit olan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, kanalda yaptıkları aramada İshak Aşkan'ın düştüğü yerden 500 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.