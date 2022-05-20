TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu - Son Dakika
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TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu

20.05.2022 00:38

Şanlıurfa'da Tiktok'ta meydan okumak için video çekmek isteyen genç adam, atladığı su kanalında hayatını kaybetti. 19 yaşındaki İshak Aşkan adlı gencin cansız bedeni yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde bulundu.

Sosyal medyada fenomen olma hayali bir gencin daha sonunu getirdi. Video çekmek isteyen 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.

KANALA DÜŞEN GENÇ GÖZDEN KAYBOLDU

İddiaya göre, İshak Aşkan, kız arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabında kullanmak için video çekmek istedi. Aşkan, köprüde çekim yapığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. İshak Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu

CANSIZ BEDENİ 500 METRE İLERİDE BULUNDU

Gözlerinin önünde Aşkan'ın kanala düşmesine şahit olan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, kanalda yaptıkları aramada İshak Aşkan'ın düştüğü yerden 500 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu
Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu
Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu
Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu
Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu
Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Medya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu - Son Dakika


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