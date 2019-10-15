TikTok'ta Ozan Doğulu ve Baran Bölükbaşı'ndan 'dedikodu' var!

Her geçen gün büyümeye devam eden uygulamanın yeni kullanıcıları arasında yer alan ünlü müzik adamı Ozan Doğulu, genç oyuncu Baran Bölükbaşı'nın seslendirdiği "Dedikodu" şarkısının yeni klibi için TikTok kullanıcılarınabir sürpriz hazırladı. Seçilecek 10 TikTok videosu Ozan Doğulu feat. Baran Bölükbaşı'nın Dedikodu şarkısının yeni çekilecek klibinde yer alacak.

TikTok'ta Dedikodu şarkısıyla videonu paylaş!!

Kendine has özellikleriyle kullanıcılarına yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sunan TikTok, başarılı isimlerle işbirliklerine devam ediyor. Türkiye'nin en önemli prodüktörlerinden biri olan Ozan Doğulu'nun 130 Bpm Kreşendo albümünde Baran Bölükbaşı'nın seslendirdiği "Dedikodu" parçasının klibi için TikTok'ta challenge düzenleniyor. TikTok kullanıcılarının "Dedikodu" şarkısı eşliğinde hazırladıkları videolarla katıldıkları challenge sonucunda kazanan video, şarkının yeni çekilecek klibinde kullanılacak. Böylece, TikTok'un kendine has özelliklerini kullanarak hazırlanan yaratıcı videolardan en beğenilen 10 tanesi, Ozan Doğulu ve Baran Bölükbaşı ile birlikte "Dedikodu" klibinde yer almaya hak kazanacak.

Dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca kişinin kullandığı TikTok dünyasına katılan Ozan Doğulu ve Baran Bölükbaşı da TikTok hesaplarıyla destek verdiği kampanyaya katılmak için, TikTok üzerinden "Dedikodu" şarkısı ile birlikte çekilen videoyu #dedikodu hashtagi ile paylaşmak yeterli. Kampanya şimdiden 40 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

Klipte yer almak için hazırlanan TikTok videolarında; evde, sokakta, iş yerinde dedikodu yapanlarla ilgili eğlenceli parodilerin yanında, şarkı eşliğinde hazırlanan dans koreografileri paylaşıldı. Dedikodu yapan yakınlarının eğlenceli görüntülerini de paylaşan TikTok kullanıcıları, asla dedikodu yapmayan sevimli dostlarımızı da unutmadı.