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Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı - Son Dakika

Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı

06.01.2022 20:13

TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından geçici olarak açığa alındı.

Manisa Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medya platformlarından TikTok'ta çektiği videolar ile gündeme oturdu. Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

HESABINI KAPATTI

Bu gelişmeyle birlikte söz konusu paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu. Savcı Saltabaş'ın Tiktok hesabını kapattığı öğrenildi.

KARAR, MESLEĞİN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI BOZDUĞU GEREKÇESİYLE ALINDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle Turgutlu'da görevli cumhuriyet savcısını açığa aldı. Alınan bilgiye göre, bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet, Turgutlu, Tiktok, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı - Son Dakika
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