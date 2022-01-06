Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı - Son Dakika

Manisa Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medya platformlarından TikTok'ta çektiği videolar ile gündeme oturdu. Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

HESABINI KAPATTI

Bu gelişmeyle birlikte söz konusu paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu. Savcı Saltabaş'ın Tiktok hesabını kapattığı öğrenildi.

KARAR, MESLEĞİN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI BOZDUĞU GEREKÇESİYLE ALINDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle Turgutlu'da görevli cumhuriyet savcısını açığa aldı. Alınan bilgiye göre, bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.