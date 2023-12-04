TikTok sosyal medya platformunda son dönemde yapılan yayınlar büyük tepki çekerken, bunlara bir yenisi daha eklendi.
Kameraya arkasını dönerek yatan ve ara sıra gaz çıkaran bir kadının canlı yayındaki izlenme rakamları şaşkınlık yarattı.
Anlık 1200 kişinin izlediği genç kadının, kanepede uzanarak gaz çıkarttığı anlarda izleyicilerin hediyeler atarak para yağdırmaları büyük tepki çekti.
Son Dakika › Güncel › TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar - Son Dakika