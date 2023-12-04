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TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar - Son Dakika

TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar

Sosyal medya platformu TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor. Kameraya arkasına dönüp yatan ve ara sıra gaz çıkaran bir kadını anlık 1200 kişinin izlemesi ve kadına hediyeler atılması büyük tepki çekti.

04.12.2023 - 13:39,  Güncelleme: 13:42
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TikTok sosyal medya platformunda son dönemde yapılan yayınlar büyük tepki çekerken, bunlara bir yenisi daha eklendi.

CANLI YAYINDA SIRASINDA GAZ ÇIKARTTI

Kameraya arkasını dönerek yatan ve ara sıra gaz çıkaran bir kadının canlı yayındaki izlenme rakamları şaşkınlık yarattı.

ANLIK 1200 KİŞİ İZLEDİ, PARA ÜSTÜNE PARA YAĞDI

Anlık 1200 kişinin izlediği genç kadının, kanepede uzanarak gaz çıkarttığı anlarda izleyicilerin hediyeler atarak para yağdırmaları büyük tepki çekti.

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar - Son Dakika
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