TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler - Son Dakika

Sosyal medya platformu TikTok'ta her gün farklı bir akım ortaya çıkıyor. İzleyenlerin büyük dikkatini çeken bu akımlara içerik üretmek ve izlenme sayılarını arttırmak kullanıcıların asıl hedefi. Bu akımları en hızlı yakalayan ve uyarlayan üreticiler istedikleri izlenmeye de daha çabuk ulaşıyor.

Son günlerde izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunu TikTok'ta viral oldu. Şeker kalıplarından belirli şekillerin çıkartıldığı oyunu deneyen fenomenler büyük ilgi gördü.

İşte bu akıma katılan bazı TikTok fenomenleri;

Emir Elidemir

Cemre Solmaz

CZN Burak

Berk Coşkun

ŞEKER OYUNUNUN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ