TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır? - Son Dakika
Üye Girişi

TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır?

24.06.2022 17:21
TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır?

TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır? TikTok videoları çekerken, gerçek arka planınızı, oluşturduğunuz videoyla daha alakalı olan farklı bir arka planla değiştirmeniz gereken bir zaman gelebilir. Bu, yeşil ekran seçeneğine ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.

Neyse ki TikTok, tam da bunu başarmak için kullanabileceğiniz kendi yerleşik yeşil ekran efektini sunuyor ve bunu yapmak için gerçek bir yeşil ekrana bile ihtiyacınız yok. TikTok'un yeşil ekran efektini kullanmak, Instagram filtresi uygulamak kadar kolaydır. TikTok'un yeşil ekranı ve bunu kendi TikTok videolarınıza nasıl ekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır?

TikTok'ta yeşil ekran videosu nasıl görünüyor?

Bir TikTok yeşil ekran efekti, film çekerken gerçek arka planınızdan farklı bir arka planın önünde kendinizin video görüntüsüne benziyor. Temel olarak, seçtiğiniz bir fotoğraf veya video arka planının önünde olacaksınız. Bir Zoom aramasında arka planınızı değiştirdiyseniz, bu da aynı şekildedir.

TikTok, her efektin farklı bir yeşil ekran stili/görünümü sunduğu çok çeşitli yeşil ekran efektleri sunar. ve bu nedenle, hepsi arka planınızı değiştirmeyi içermez. Bazıları, videonuzun ön planının başka bir yönünü de değiştirmenize izin verir (bu genellikle yalnızca kendinizin video çekimidir veya ana konu ne olursa olsun). Örneğin, gömleğinizin orijinal görüntüsünü videonuzdan kaldırarak ve başka bir görüntüyle değiştirerek gömleğinizin görünümünü değiştirmenize olanak tanıyan bir yeşil ekran efekti vardır. Bir görüntüyü alnınıza yansıtmanıza olanak tanıyan yeşil bir ekran efekti de vardır.

TikTok videoları için yeşil ekranı nasıl kullanıyorsunuz?

Karmaşık görünse de, TikTok'ta yeşil ekran efekti kullanmak aslında oldukça kolaydır. Sadece birkaç adım sürer. Yapmanız gerekenler:

Adım 1: TikTok uygulamasını açın ve ekranınızın altındaki Artı işareti düğmesini seçin.

Adım 2: Ardından Efektler'i seçin.

TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır?

Adım 3: Görüntülenen menünün üst kısmında, menünün üstündeki sekme seçenekleri arasında gezinebilmek için parmağınızı ekran üzerinde sağdan sola kaydırın. Yeşil ekranı gördüğünüzde kaydırmayı bırakın. Yeşil ekranı seçin.

TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır?

Adım 4: Videonuz için kullanılacak bir efekt seçmek için Yeşil ekran sekmesinden yeşil ekran efekti simgelerinden herhangi birini seçin.

Adım 5: Seçtiğiniz yeşil ekran efektinin çalışması için gerekli olan fotoğrafları veya videoları eklemek için (varsa) ekrandaki komutları izleyin.

Adım 6: Ardından videonuzu her zamanki gibi kaydedin, düzenleyin ve yayınlayın.

YORUMLAR
500
Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı Chris Evans, iPhone 6s'ten kurtuluyor! Hangi telefona geçti? Chris Evans, iPhone 6s'ten kurtuluyor! Hangi telefona geçti?
Kaynak: Tekmoloji

Instagram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır? - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:53 Eşini sokak ortasında öldüren polisin ilk ifadesi ortaya çıktı: Amacım kayınvalidemi öldürmekti
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:32:41. #1.11#
SON DAKİKA: TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement