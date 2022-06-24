TikTok'ta yeşil ekran nasıl kullanılır?

Neyse ki TikTok, tam da bunu başarmak için kullanabileceğiniz kendi yerleşik yeşil ekran efektini sunuyor ve bunu yapmak için gerçek bir yeşil ekrana bile ihtiyacınız yok. TikTok'un yeşil ekran efektini kullanmak, Instagram filtresi uygulamak kadar kolaydır. TikTok'un yeşil ekranı ve bunu kendi TikTok videolarınıza nasıl ekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

TikTok'ta yeşil ekran videosu nasıl görünüyor?

Bir TikTok yeşil ekran efekti, film çekerken gerçek arka planınızdan farklı bir arka planın önünde kendinizin video görüntüsüne benziyor. Temel olarak, seçtiğiniz bir fotoğraf veya video arka planının önünde olacaksınız. Bir Zoom aramasında arka planınızı değiştirdiyseniz, bu da aynı şekildedir.

TikTok, her efektin farklı bir yeşil ekran stili/görünümü sunduğu çok çeşitli yeşil ekran efektleri sunar. ve bu nedenle, hepsi arka planınızı değiştirmeyi içermez. Bazıları, videonuzun ön planının başka bir yönünü de değiştirmenize izin verir (bu genellikle yalnızca kendinizin video çekimidir veya ana konu ne olursa olsun). Örneğin, gömleğinizin orijinal görüntüsünü videonuzdan kaldırarak ve başka bir görüntüyle değiştirerek gömleğinizin görünümünü değiştirmenize olanak tanıyan bir yeşil ekran efekti vardır. Bir görüntüyü alnınıza yansıtmanıza olanak tanıyan yeşil bir ekran efekti de vardır.

TikTok videoları için yeşil ekranı nasıl kullanıyorsunuz?

Karmaşık görünse de, TikTok'ta yeşil ekran efekti kullanmak aslında oldukça kolaydır. Sadece birkaç adım sürer. Yapmanız gerekenler:

Adım 1: TikTok uygulamasını açın ve ekranınızın altındaki Artı işareti düğmesini seçin.

Adım 2: Ardından Efektler'i seçin.

Adım 3: Görüntülenen menünün üst kısmında, menünün üstündeki sekme seçenekleri arasında gezinebilmek için parmağınızı ekran üzerinde sağdan sola kaydırın. Yeşil ekranı gördüğünüzde kaydırmayı bırakın. Yeşil ekranı seçin.

Adım 4: Videonuz için kullanılacak bir efekt seçmek için Yeşil ekran sekmesinden yeşil ekran efekti simgelerinden herhangi birini seçin.

Adım 5: Seçtiğiniz yeşil ekran efektinin çalışması için gerekli olan fotoğrafları veya videoları eklemek için (varsa) ekrandaki komutları izleyin.

Adım 6: Ardından videonuzu her zamanki gibi kaydedin, düzenleyin ve yayınlayın.