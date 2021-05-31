Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı

ABD'de 13 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta gördüğü bir videoyu taklit etmeye çalışırken kendini yaktı. Ailesi, 13 yaşındaki Destini Crane'in, evlerinin banyosunda videodaki gibi aynanın üzerinde alevlerden şekil çizmeye çalışırken boynunu ve sağ kolunu yaktığını açıkladı.

KOLUNU HAREKET ETTİRME YETİSİNİ KAYBETTİ

13 Mayıs'ta gerçekleşen olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Destini'nin tedavisinin hala sürdüğü açıklandı. Doktorlar genç kızın üçüncü derece yanıklara maruz kaldığını ve kolunu hareket ettirme kabiliyetini kaybettiğini belirtti.

ANNESİ O ANLARI ANLATTI

ABC News'a konuşan anne Kimberly Crane olayın nasıl medyana geldiğini ''Oturma odasında annemle konuşuyordum ve kızımın adımı bağırdığını duydum. Hemen gidip banyo kapısını açtım ve her şey yanıyordu. Destini yanıyordu. Banyodaki şeyler yanıyordu.'' şeklinde aktardı.

Bu kaza sonrası Destini'nin 3 ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.