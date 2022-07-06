TikTok'tan geri adım! Instagram benzeri özellik iptal edildi - Son Dakika
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TikTok'tan geri adım! Instagram benzeri özellik iptal edildi

06.07.2022 09:00
TikTok'tan geri adım! Instagram benzeri özellik iptal edildi

TikTok, Shop özelliğini devre dışı bırakmaya karar verdi. Canlı alışveriş deneyimi sunan Shop, Instagram'dakine benzer çalışıyordu.

Sosyal medya platformlarının birbirinin özelliklerini kopyalamasına ve kendi hizmetine uyarlamaya çalışmasına artık alıştık. Instagram'ın birçok defa uyguladığı bu strateji, TikTok'ta işe yaramamış gibi duruyor. Kısa video platformunun, TikTok Shop isimli alışveriş özelliğinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

TikTok canlı alışveriş deneyimi Shop'tan vazgeçti

TikTok, sosyal medya üzerinden alışveriş yapma trendinden faydalanmak için kendi yöntemlerini geliştirmeye başlamıştı. 2021'in sonunda ortaya çıkan özellik, markaların TikTok hesaplarını bir e-ticaret ağına dönüştürmesini mümkün kılıyordu. Asya pazarında viral hale gelen canlı alışveriş, İngiltere'de tutmamış gibi görünüyor.

TikTok'tan geri adım! Instagram benzeri özellik iptal edildi

Kullanıcılar, birden fazla markanın katıldığı canlı alışveriş sayesinde TikTok üzerinden katalogları inceleyip ürün satın alabiliyordu. Özellikle kozmetik ve tekstil markalarına yer veren Shop canlı yayınları izleyicilerin dikkatini çekemedi ve istenilen satış rakamlarına ulaşamadı.

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TikTok Shop özelliği aslında her pazarda farklı bir grafik sergiliyor. TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de rekor kıran bir başarıya imza atan canlı alışveriş, İngiltere pazarında kullanıcıları cezbedemedi. Avrupa'da ilk aşamada yalnızca İngiltere'ye sunulan özelliğin Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya planları iptal edildi.

TikTok Shop, markaların veya TikTok fenomenlerinin canlı yayın üzerinden alışveriş yapmaya teşvik etmesini amaçlıyor. Yine de en azından şimdilik hem ABD hem de Avrupa için askıya alınmış durumda. TikTok sözcüsü, Shop'u Birleşik Krallık'ta başarılı hale getirmeye odaklandıklarını söyledi.

TikTok'tan geri adım! Instagram benzeri özellik iptal edildi

Fakat kısa süre önce Endonezya'da TikTok Shop sekmesinin test edildiği ortaya çıktı. Alışveriş deneyimine özel bir sekme gelmesi, Asya pazarında ne kadar başarılı olduğunun da bir göstergesi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel TikTok'tan geri adım! Instagram benzeri özellik iptal edildi - Son Dakika

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