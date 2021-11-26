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TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi - Son Dakika

TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi

26.11.2021 14:57

Kırıkkale'de bir evinde beslediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi.

Kırıkkale'de bir evinde beslediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi. Ekipler tarafından el konulan yılan ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de yaşayan B.M. isimli bir genç, Afrika kökenli ball python (top piton) cinsi yılanın görüntülerini TikTok'tan paylaştı. Sosyal medya üzerindeki hayvanlar ile ilgili paylaşımları takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, B.M.'nin paylaştığı piton yılanını görünce harekete geçti. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte B.Mç'nin Ovacık Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yılana el konuldu. Yılanı besleyen B.M.'ye ise 8 bin 692 lira idari para cezası uyguladı. B.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

El konulan piton yılanı ise Doğa koruma ekiplerince, Kayseri'deki bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

(Hasan Ay-İHA)

TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi
TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi
TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi
TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi
TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi

Para Cezası, Kırıkkale, Afrika, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TikTok'tan paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi - Son Dakika
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